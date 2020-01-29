نائب أمير الرياض يستقبل رئيس نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول

بمناسبة تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة.

كما استقبل جميع لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية؛ بمناسبة تحقيق "الهلال" بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

وهنأ نائب أمير الرياض، الحضور بمناسبة تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، مشيداً بما قدمه الفريق من عطاءات عالية المستوى في البطولة القارية وكأس العالم للأندية.

وقال: إن القطاع الرياضي يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة الرشيدة، الأمر الذي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق النجاحات على الأصعدة كافة.

وقدّم رئيس النادي فهد بن نافل، شكره وتقديره لنائب أمير الرياض، على حفاوته وتهنئته، مثمّناً حرصه الدائم على أندية المنطقة، وتحفيزها بشكل دائم نحو بذل المزيد من العمل وخير تمثيل للمملكة في المحافل الخارجية.