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السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين

قال: الجائحة مازالت مستمرة ولم تنته وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات للتصدّي لهذا الوباء

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام، وتطبيق الأنظمة الحازمة في حق المخالفين.

جاء ذلك التوجيه تماشياً مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية بهذا الخصوص، حيث نوّه إلى التعامل بشدة مع مَن يخالف التعليمات الصادرة.

وقال إن الجائحة مازالت مستمرة ولم تنتهِ، وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدّي لهذا الوباء والتقليل من خطر الإصابة، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر -حفظهم الله- في ذلك.

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السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام، وتطبيق الأنظمة الحازمة في حق المخالفين.

جاء ذلك التوجيه تماشياً مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية بهذا الخصوص، حيث نوّه إلى التعامل بشدة مع مَن يخالف التعليمات الصادرة.

وقال إن الجائحة مازالت مستمرة ولم تنتهِ، وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدّي لهذا الوباء والتقليل من خطر الإصابة، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر -حفظهم الله- في ذلك.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:36 AM

السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين

قال: الجائحة مازالت مستمرة ولم تنته وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات للتصدّي لهذا الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام، وتطبيق الأنظمة الحازمة في حق المخالفين.

جاء ذلك التوجيه تماشياً مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية بهذا الخصوص، حيث نوّه إلى التعامل بشدة مع مَن يخالف التعليمات الصادرة.

وقال إن الجائحة مازالت مستمرة ولم تنتهِ، وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدّي لهذا الوباء والتقليل من خطر الإصابة، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر -حفظهم الله- في ذلك.

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