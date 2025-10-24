مخطط للتحايل على عقوبات إيران يضع بنكًا تركيًّا في وجه القضاء الأمريكي

طلَبان سابق بالاستدعاء ولاحق بالمثول.. وممثل الادعاء: "فارّ من وجه العدالة"

حذّر قاضٍ أمريكي، بنك "خلق" التركي، من تعرّضه لعقوبات، في حال رفضه الاستجابة لأوامره بالمثول أمام محكمة في الخامس من نوفمبر.

وكان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن، قد اتهموا البنك في 16 أكتوبر، بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات؛ للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؛ فيما أحجم بنك "خلق" عن التعليق على أمر القاضي الأمريكي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، ذكر البنك في السابق أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات مثلما ورد في الاتهامات الموجّهة ضده، كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية؛ نظرًا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.

وأرسل ممثلو الادعاء استدعاءً طلبوا فيه من المحامي الأمريكي للبنك المثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر، ووصف ممثل ادعاء أمريكي -يوم الثلاثاء- البنكَ بأنه "فارّ من وجه العدالة".