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اجتماع افتراضي لبلدي ظهران الجنوب عبر الإنترنت

للمرة الأولى على مستوى المجالس البلدية

عقد المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب، برئاسة عوض أحمد فرحان الوادعي، مساء الاثنين، اجتماعًا افتراضيًّا عبر الإنترنت.

وقال "الوادعي": إن جدول الاجتماع الاستثنائي ضمن رغبة المجلس في مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلّق بمطالب واحتياجات المواطنين الخدمية الضرورية في ظل تعليق الجلسات الرسمية لأعمال المجالس البلدية، والاستمرار وفق التعليمات المنظمة لدعم البلدية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوعية المجتمع بضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة البقاء في المنازل والتقيد بحظر التجول، من خلال الرسائل النصية ومشاركة البلدية في البرنامج التوعوي، عبر اللوحات الإرشادية وموقع المجلس البلدي على منصات التواصل الاجتماعي.

وضرورة مشاركة المجلس في مبادرة "نشاما" عسير، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تستهدف توحيد الجهود المجتمعية، نحو تحقيق هدف الدولة بالسيطرة على هذا الوباء الخطير.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اجتماع افتراضي لبلدي ظهران الجنوب عبر الإنترنت
سبق

عقد المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب، برئاسة عوض أحمد فرحان الوادعي، مساء الاثنين، اجتماعًا افتراضيًّا عبر الإنترنت.

وقال "الوادعي": إن جدول الاجتماع الاستثنائي ضمن رغبة المجلس في مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلّق بمطالب واحتياجات المواطنين الخدمية الضرورية في ظل تعليق الجلسات الرسمية لأعمال المجالس البلدية، والاستمرار وفق التعليمات المنظمة لدعم البلدية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوعية المجتمع بضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة البقاء في المنازل والتقيد بحظر التجول، من خلال الرسائل النصية ومشاركة البلدية في البرنامج التوعوي، عبر اللوحات الإرشادية وموقع المجلس البلدي على منصات التواصل الاجتماعي.

وضرورة مشاركة المجلس في مبادرة "نشاما" عسير، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تستهدف توحيد الجهود المجتمعية، نحو تحقيق هدف الدولة بالسيطرة على هذا الوباء الخطير.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
05:32 PM

اجتماع افتراضي لبلدي ظهران الجنوب عبر الإنترنت

للمرة الأولى على مستوى المجالس البلدية

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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عقد المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب، برئاسة عوض أحمد فرحان الوادعي، مساء الاثنين، اجتماعًا افتراضيًّا عبر الإنترنت.

وقال "الوادعي": إن جدول الاجتماع الاستثنائي ضمن رغبة المجلس في مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلّق بمطالب واحتياجات المواطنين الخدمية الضرورية في ظل تعليق الجلسات الرسمية لأعمال المجالس البلدية، والاستمرار وفق التعليمات المنظمة لدعم البلدية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوعية المجتمع بضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة البقاء في المنازل والتقيد بحظر التجول، من خلال الرسائل النصية ومشاركة البلدية في البرنامج التوعوي، عبر اللوحات الإرشادية وموقع المجلس البلدي على منصات التواصل الاجتماعي.

وضرورة مشاركة المجلس في مبادرة "نشاما" عسير، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تستهدف توحيد الجهود المجتمعية، نحو تحقيق هدف الدولة بالسيطرة على هذا الوباء الخطير.

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