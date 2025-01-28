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5435 مستفيدًا بمستشفى أبها للولادة والأطفال في 2021

خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام ذاته

استقبل قسم جراحة الوجه والفكين وتأهيل أسنان الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال (5435) حالة، منها (669) عملية تم إجراؤها عبر القسم، وذلك خلال الفترة من نهاية شهر نوفمبر 2020 وحتى ديسمبر 2021م.

وخلال تلك الفترة تم معاينة 2461 حالة بالعيادة خلال الفترة المسائية، وتمت معاينة 1611 حالة في عيادة أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين في الفترة الصباحية.

كما أجرت الفرق الطبية 466 عملية أسنان أطفال بقيادة استشاري أسنان الأطفال الدكتور فيصل بن عبود، واستشاري أسنان الأطفال الدكتور تركي القحطاني.

في السياق ذاته تم إجراء 203 عمليات ضمن عمليات جراحة الوجه والفكين بقيادة أخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور أنس القصاب؛ بلغ عدد الحالات الطارئة منها 79 عملية و124 حالة اختيارية.

يذكر أن هذه الحالات تشمل المرضى الذين تم تنويمهم في المستشفى، وتحضيرهم وتم إتمام علاجهم وتأهيل الفم والمرضى الذين تم معالجتهم في جراحة اليوم الواحد في طب الأسنان والأطفال وجراحة الوجه والفكين والحالات الطارئة التي أجريت في جراحة الوجه والفكين من كسور ورضوض وجروح، كما يشمل المرضى الذين تتم معالجتهم من قبل أطباء الأسنان في العيادة الممتدة .

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5435 مستفيدًا بمستشفى أبها للولادة والأطفال في 2021
سبق

استقبل قسم جراحة الوجه والفكين وتأهيل أسنان الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال (5435) حالة، منها (669) عملية تم إجراؤها عبر القسم، وذلك خلال الفترة من نهاية شهر نوفمبر 2020 وحتى ديسمبر 2021م.

وخلال تلك الفترة تم معاينة 2461 حالة بالعيادة خلال الفترة المسائية، وتمت معاينة 1611 حالة في عيادة أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين في الفترة الصباحية.

كما أجرت الفرق الطبية 466 عملية أسنان أطفال بقيادة استشاري أسنان الأطفال الدكتور فيصل بن عبود، واستشاري أسنان الأطفال الدكتور تركي القحطاني.

في السياق ذاته تم إجراء 203 عمليات ضمن عمليات جراحة الوجه والفكين بقيادة أخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور أنس القصاب؛ بلغ عدد الحالات الطارئة منها 79 عملية و124 حالة اختيارية.

يذكر أن هذه الحالات تشمل المرضى الذين تم تنويمهم في المستشفى، وتحضيرهم وتم إتمام علاجهم وتأهيل الفم والمرضى الذين تم معالجتهم في جراحة اليوم الواحد في طب الأسنان والأطفال وجراحة الوجه والفكين والحالات الطارئة التي أجريت في جراحة الوجه والفكين من كسور ورضوض وجروح، كما يشمل المرضى الذين تتم معالجتهم من قبل أطباء الأسنان في العيادة الممتدة .

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
04:07 PM

5435 مستفيدًا بمستشفى أبها للولادة والأطفال في 2021

خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام ذاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل قسم جراحة الوجه والفكين وتأهيل أسنان الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال (5435) حالة، منها (669) عملية تم إجراؤها عبر القسم، وذلك خلال الفترة من نهاية شهر نوفمبر 2020 وحتى ديسمبر 2021م.

وخلال تلك الفترة تم معاينة 2461 حالة بالعيادة خلال الفترة المسائية، وتمت معاينة 1611 حالة في عيادة أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين في الفترة الصباحية.

كما أجرت الفرق الطبية 466 عملية أسنان أطفال بقيادة استشاري أسنان الأطفال الدكتور فيصل بن عبود، واستشاري أسنان الأطفال الدكتور تركي القحطاني.

في السياق ذاته تم إجراء 203 عمليات ضمن عمليات جراحة الوجه والفكين بقيادة أخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور أنس القصاب؛ بلغ عدد الحالات الطارئة منها 79 عملية و124 حالة اختيارية.

يذكر أن هذه الحالات تشمل المرضى الذين تم تنويمهم في المستشفى، وتحضيرهم وتم إتمام علاجهم وتأهيل الفم والمرضى الذين تم معالجتهم في جراحة اليوم الواحد في طب الأسنان والأطفال وجراحة الوجه والفكين والحالات الطارئة التي أجريت في جراحة الوجه والفكين من كسور ورضوض وجروح، كما يشمل المرضى الذين تتم معالجتهم من قبل أطباء الأسنان في العيادة الممتدة .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

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