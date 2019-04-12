الجامعة الإسلامية تعلن: بدء اختبارات طلاب الانتظام 3 رمضان.. إلكترونيًّا

ستُجرى على فترتين.. بواقع ساعة واحدة لكل فترة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جدول الاختبارات النهائية لطلاب الانتظام بالجامعة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والتي ستُجرى إلكترونيًّا (عن بُعد) بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 رمضان المبارك.

وبيّنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، أن الاختبارات ستُجرى على فترتين؛ تبدأ الأولى من الساعة 10:30 صباحًا؛ فيما تبدأ الفترة الثانية في تمام الـ1:00 ظهرًا، وحددت مدة الاختبار الإلكتروني بواقع ساعة واحدة لكل فترة.

وأتاحت العمادة لأعضاء هيئة التدريس تقييم الطلاب بالوسائل المتاحة غير الإلكترونية وفق الدليل الإرشادي المعتمد في كليات الجامعة؛ بما لا يتعارض مع أوقات الاختبارات المعتمدة والمعلنة.