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"فهد بن سلطان" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً الأربعاء

من حملة البكالوريوس والماجستير والدبلومات لعام ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ

يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك، من حملة درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، وخريجي الدبلومات للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ.

ويبلغ عددهم ٧٠٧١ خريجاً وخريجة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة تبوك د.عبدالله بن مفرح الذيابي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك، لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته من طلاب الجامعة في المنطقة.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فهد بن سلطان" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً الأربعاء
سبق

يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك، من حملة درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، وخريجي الدبلومات للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ.

ويبلغ عددهم ٧٠٧١ خريجاً وخريجة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة تبوك د.عبدالله بن مفرح الذيابي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك، لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته من طلاب الجامعة في المنطقة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:08 PM

"فهد بن سلطان" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً الأربعاء

من حملة البكالوريوس والماجستير والدبلومات لعام ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك، من حملة درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، وخريجي الدبلومات للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ.

ويبلغ عددهم ٧٠٧١ خريجاً وخريجة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة تبوك د.عبدالله بن مفرح الذيابي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك، لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته من طلاب الجامعة في المنطقة.

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