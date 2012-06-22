"المجاهدين" تضبط 9 معدات استخدمت لتجريف الأراضي ونهل الرمال

سُلمت للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك

ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين عددًا من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية، في مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.



وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة عبدالمجيد الكنعان أن قوة المساندة والدوريات بالمنطقة وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت (9) معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، وسلمت المعدات المضبوطة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.