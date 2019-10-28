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بعد أسبوعين من تغيّبها.. أحد قراء "سبق" يعثر على "فاطمة مبارك"

مواطنة بجدة تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بالسرطان

عثر أحد قراء "سبق" بجدة على المواطنة فاطمة مبارك، وذلك بالقرب من محالّ الجوالات بحي الجامعة، وذلك بعد أن فُقِدت قبل أسبوعين بعد خروجها منزلها في حي الأجواد شمال شرق جدة.

وأوضح شقيقها أنه تم العثور عليها بحي الجامعة بعد أن تواصل معه شخص أفاد بوجودها في محالّ الجوالات، وأنه شاهد إعلان فقدانها في "سبق" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بقوله: حضرت فوراً للموقع، وبالفعل وجدتها في حالة صعبة، حيث إنها مريضة بالسرطان، ولديها تخلف عقلي وذهني، وكانت تحتاج إلى العناية والاهتمام والعلاج بعد فقدانها، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه وأسهم في العثور على شقيقته، منوها بدور "سبق" في المساهمة في عودة شقيقته.

جدة حي الجامعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أسبوعين من تغيّبها.. أحد قراء "سبق" يعثر على "فاطمة مبارك"
سبق

عثر أحد قراء "سبق" بجدة على المواطنة فاطمة مبارك، وذلك بالقرب من محالّ الجوالات بحي الجامعة، وذلك بعد أن فُقِدت قبل أسبوعين بعد خروجها منزلها في حي الأجواد شمال شرق جدة.

وأوضح شقيقها أنه تم العثور عليها بحي الجامعة بعد أن تواصل معه شخص أفاد بوجودها في محالّ الجوالات، وأنه شاهد إعلان فقدانها في "سبق" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بقوله: حضرت فوراً للموقع، وبالفعل وجدتها في حالة صعبة، حيث إنها مريضة بالسرطان، ولديها تخلف عقلي وذهني، وكانت تحتاج إلى العناية والاهتمام والعلاج بعد فقدانها، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه وأسهم في العثور على شقيقته، منوها بدور "سبق" في المساهمة في عودة شقيقته.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
04:28 PM

بعد أسبوعين من تغيّبها.. أحد قراء "سبق" يعثر على "فاطمة مبارك"

مواطنة بجدة تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بالسرطان

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سعود الدعجاني - جدة
4
12,076

عثر أحد قراء "سبق" بجدة على المواطنة فاطمة مبارك، وذلك بالقرب من محالّ الجوالات بحي الجامعة، وذلك بعد أن فُقِدت قبل أسبوعين بعد خروجها منزلها في حي الأجواد شمال شرق جدة.

وأوضح شقيقها أنه تم العثور عليها بحي الجامعة بعد أن تواصل معه شخص أفاد بوجودها في محالّ الجوالات، وأنه شاهد إعلان فقدانها في "سبق" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بقوله: حضرت فوراً للموقع، وبالفعل وجدتها في حالة صعبة، حيث إنها مريضة بالسرطان، ولديها تخلف عقلي وذهني، وكانت تحتاج إلى العناية والاهتمام والعلاج بعد فقدانها، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه وأسهم في العثور على شقيقته، منوها بدور "سبق" في المساهمة في عودة شقيقته.

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