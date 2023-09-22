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"أبا العلا": اليوم الوطني مناسبة وفرصة لاستشعار نعمة الأمن والآمان

قال: نستذكر فيها إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس

أكد أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا أن اليوم الوطني التاسع والثمانين مناسبة غالية على كل مواطن ينتمي لهذه الأرض المعطاءة ومقيم، إضافة إلى أنه فرصة لاستشعار تلك النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد المباركة.

وأضاف أن اليوم الوطني فرصة لاستشعار نعمة الأمن التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد ونعمة الاسلام والتوحيد الذي هو شعار المملكة والتي لا تتنازل عنه مهما كانت الظروف ولا تحيد عن الصراط المستقيم.

وأردف بأن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 تأتي هذا العام ذكرى غالية وفخر ونعتز بها ونستذكر إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس العظيم المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ورجاله الأوفياء، فالتاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها قامت على أساس متين وقويم دستورها الكتاب والسنة، فكان ذلك منطلقًا لدولة فتية توحدت فيه أطرافها وتلاحمت أركانها وتناغمت مؤسساتها، فشقت طريقها بكل قوة وأصبحت مملكة موحدة لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي.

ولفت "أبا العلا" إلى أن اليوم الوطني فرصة عظيمة لنغرس قيم حب الوطني في مناسبة عظيمة وغالية على قلوبنا وهو يوم يسطر بمداد من ذهب في تاريخ المملكة هو يوم توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وسأل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.

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"أبا العلا": اليوم الوطني مناسبة وفرصة لاستشعار نعمة الأمن والآمان
سبق

أكد أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا أن اليوم الوطني التاسع والثمانين مناسبة غالية على كل مواطن ينتمي لهذه الأرض المعطاءة ومقيم، إضافة إلى أنه فرصة لاستشعار تلك النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد المباركة.

وأضاف أن اليوم الوطني فرصة لاستشعار نعمة الأمن التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد ونعمة الاسلام والتوحيد الذي هو شعار المملكة والتي لا تتنازل عنه مهما كانت الظروف ولا تحيد عن الصراط المستقيم.

وأردف بأن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 تأتي هذا العام ذكرى غالية وفخر ونعتز بها ونستذكر إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس العظيم المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ورجاله الأوفياء، فالتاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها قامت على أساس متين وقويم دستورها الكتاب والسنة، فكان ذلك منطلقًا لدولة فتية توحدت فيه أطرافها وتلاحمت أركانها وتناغمت مؤسساتها، فشقت طريقها بكل قوة وأصبحت مملكة موحدة لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي.

ولفت "أبا العلا" إلى أن اليوم الوطني فرصة عظيمة لنغرس قيم حب الوطني في مناسبة عظيمة وغالية على قلوبنا وهو يوم يسطر بمداد من ذهب في تاريخ المملكة هو يوم توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وسأل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
06:47 PM

"أبا العلا": اليوم الوطني مناسبة وفرصة لاستشعار نعمة الأمن والآمان

قال: نستذكر فيها إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أكد أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا أن اليوم الوطني التاسع والثمانين مناسبة غالية على كل مواطن ينتمي لهذه الأرض المعطاءة ومقيم، إضافة إلى أنه فرصة لاستشعار تلك النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد المباركة.

وأضاف أن اليوم الوطني فرصة لاستشعار نعمة الأمن التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد ونعمة الاسلام والتوحيد الذي هو شعار المملكة والتي لا تتنازل عنه مهما كانت الظروف ولا تحيد عن الصراط المستقيم.

وأردف بأن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 تأتي هذا العام ذكرى غالية وفخر ونعتز بها ونستذكر إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس العظيم المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ورجاله الأوفياء، فالتاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها قامت على أساس متين وقويم دستورها الكتاب والسنة، فكان ذلك منطلقًا لدولة فتية توحدت فيه أطرافها وتلاحمت أركانها وتناغمت مؤسساتها، فشقت طريقها بكل قوة وأصبحت مملكة موحدة لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي.

ولفت "أبا العلا" إلى أن اليوم الوطني فرصة عظيمة لنغرس قيم حب الوطني في مناسبة عظيمة وغالية على قلوبنا وهو يوم يسطر بمداد من ذهب في تاريخ المملكة هو يوم توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وسأل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.

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