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مركز الملك سلمان للإغاثة: المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم التبرعات وإيصالها للخارج

شدد على جميع الهيئات والجمعيات بعدم مخالفة الأوامر

شدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جميع الهيئات والجمعيات بعدم مخالفة الأوامر الصادرة القاضية بأن يكون المركز الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج, مهيباً بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها.

وأكد المركز في بيان له اليوم حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.

وأوضح أنه قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية: البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563، وبنك البلاد: ‏SA6115000999126644880015، ومصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001 .

ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الراغبين بالتبرع للأشقاء في جمهورية السودان - الذين تعرضت مدنهم ومنازلهم مؤخرا لكارثة السيول والفيضانات وأوقعت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات - عبر الرابط الإلكتروني التالي: ‏?https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fksrelief.page.link%2fSudan&umid=c702e4c9-e226-4dbc-bfd4-27bf99a0cafb&auth=fd1aeb87ae6cecdad4f7d0d85ae7d11947826f4e-32b8b301c37c75a965a85447342e95d932662149, كما دعا الراغبين بالاستفسار أو الاطلاع على المزيد من المعلومات إلى الاتصال على الرقم 966920008554+ .

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة: المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم التبرعات وإيصالها للخارج
سبق

شدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جميع الهيئات والجمعيات بعدم مخالفة الأوامر الصادرة القاضية بأن يكون المركز الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج, مهيباً بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها.

وأكد المركز في بيان له اليوم حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.

وأوضح أنه قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية: البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563، وبنك البلاد: ‏SA6115000999126644880015، ومصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001 .

ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الراغبين بالتبرع للأشقاء في جمهورية السودان - الذين تعرضت مدنهم ومنازلهم مؤخرا لكارثة السيول والفيضانات وأوقعت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات - عبر الرابط الإلكتروني التالي: ‏?https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fksrelief.page.link%2fSudan&umid=c702e4c9-e226-4dbc-bfd4-27bf99a0cafb&auth=fd1aeb87ae6cecdad4f7d0d85ae7d11947826f4e-32b8b301c37c75a965a85447342e95d932662149, كما دعا الراغبين بالاستفسار أو الاطلاع على المزيد من المعلومات إلى الاتصال على الرقم 966920008554+ .

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
07:47 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة: المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم التبرعات وإيصالها للخارج

شدد على جميع الهيئات والجمعيات بعدم مخالفة الأوامر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جميع الهيئات والجمعيات بعدم مخالفة الأوامر الصادرة القاضية بأن يكون المركز الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج, مهيباً بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها.

وأكد المركز في بيان له اليوم حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.

وأوضح أنه قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية: البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563، وبنك البلاد: ‏SA6115000999126644880015، ومصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001 .

ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الراغبين بالتبرع للأشقاء في جمهورية السودان - الذين تعرضت مدنهم ومنازلهم مؤخرا لكارثة السيول والفيضانات وأوقعت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات - عبر الرابط الإلكتروني التالي: ‏?https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fksrelief.page.link%2fSudan&umid=c702e4c9-e226-4dbc-bfd4-27bf99a0cafb&auth=fd1aeb87ae6cecdad4f7d0d85ae7d11947826f4e-32b8b301c37c75a965a85447342e95d932662149, كما دعا الراغبين بالاستفسار أو الاطلاع على المزيد من المعلومات إلى الاتصال على الرقم 966920008554+ .

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