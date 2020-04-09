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وكيل إمارة الرياض يدشن مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"

بتأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول

دشن وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتواصل الإلكتروني عن بُعد، مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض، وذلك بتأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل عن شكره وامتنانه على ما تقدمه إمارة المنطقة من دعم ومتابعة برامج الإسكان التنموي والأسر المستفيدة منه.

وبيَّن أن المبادرة تستهدف الأسر الأشد حاجة من الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي والمتأثرة من فترة الحجر الصحي المنزلي من خلال تقديم سلات غذائية واستهلاكية ومواد نظافة وبطاقات تموينية.

وأشار "العقل" إلى تكامل الجهود المبذولة من قبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي بالمنطقة وكذلك غرفة الرياض الراعي الداعم للمبادرة التي تكفلت بإدارة عمليات التعاقدات والتوصيل.

من جانبه، قدم وكيل إمارة منطقة الرياض شكره للجميع على ما يبذلونه من جهود وطنية وإنسانية وتطوعية أسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشدداً على توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في الاهتمام بالفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية.

الرياض احتواء الإسكان التنموي منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل إمارة الرياض يدشن مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"
سبق

دشن وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتواصل الإلكتروني عن بُعد، مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض، وذلك بتأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل عن شكره وامتنانه على ما تقدمه إمارة المنطقة من دعم ومتابعة برامج الإسكان التنموي والأسر المستفيدة منه.

وبيَّن أن المبادرة تستهدف الأسر الأشد حاجة من الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي والمتأثرة من فترة الحجر الصحي المنزلي من خلال تقديم سلات غذائية واستهلاكية ومواد نظافة وبطاقات تموينية.

وأشار "العقل" إلى تكامل الجهود المبذولة من قبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي بالمنطقة وكذلك غرفة الرياض الراعي الداعم للمبادرة التي تكفلت بإدارة عمليات التعاقدات والتوصيل.

من جانبه، قدم وكيل إمارة منطقة الرياض شكره للجميع على ما يبذلونه من جهود وطنية وإنسانية وتطوعية أسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشدداً على توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في الاهتمام بالفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:20 AM

وكيل إمارة الرياض يدشن مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"

بتأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتواصل الإلكتروني عن بُعد، مبادرة "احتواء" لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض، وذلك بتأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل عن شكره وامتنانه على ما تقدمه إمارة المنطقة من دعم ومتابعة برامج الإسكان التنموي والأسر المستفيدة منه.

وبيَّن أن المبادرة تستهدف الأسر الأشد حاجة من الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي والمتأثرة من فترة الحجر الصحي المنزلي من خلال تقديم سلات غذائية واستهلاكية ومواد نظافة وبطاقات تموينية.

وأشار "العقل" إلى تكامل الجهود المبذولة من قبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي بالمنطقة وكذلك غرفة الرياض الراعي الداعم للمبادرة التي تكفلت بإدارة عمليات التعاقدات والتوصيل.

من جانبه، قدم وكيل إمارة منطقة الرياض شكره للجميع على ما يبذلونه من جهود وطنية وإنسانية وتطوعية أسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشدداً على توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في الاهتمام بالفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية.

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