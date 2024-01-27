"جمعية البيئة السعودية" تطلق أول برامجها التوعوية

تهدف إلى تطوير الوعي البيئي المستدام بين أفراد المجتمع

أطلقت جمعية البيئة السعودية أول برامجها التوعوية البيئة لهذا العام 2022، وهي أكثر من 24 موضوعاً وقضية بيئية.

وتهدف هذه البرامج إلى تطوير الوعي البيئي المستدام بين أفراد المجتمع مواطن ومقيم وزائر وإشراك المجتمع في التنمية الوطنية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 والمساهمة في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وتشجيع المجتمع ليكونوا شركاء في ملف التغيير المناخي الذي تقوده المملكة.

افتتح البرنامج بورشة العمل الأولى بعنوان "تأهيل المتطوع الصحي" بالشراكة مع برنامج نمو المركز الصحي بوزارة الصحة، والتي أقيمت في مقر جمعية البيئة السعودية، قدمها الدكتور عبدالله باسلم محاضر بجامعة جدة ومدرب متعاون مع وزارة الصحة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتطوع بالجانب المعرفي من خلال عرض مفاهيم التطوع الصحيحة وتعزيزها، واكتشاف دوافع المتطوعين وأثر دورهم في المجتمع، وكيفية تعزيز المهارات والصفات التي يجب أن تكون لدى المتطوع، وماهي أبرز حقوق وواجبات المتطوعين.

حضر الورشة 30 مشاركاً، وفي ختام الورشة شكرت الدكتورة ماجدة أبو راس رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتور عبدالله باسل، وبرنامج نمو للتدريب المتطوعين وشركة غداً وجميع المتطوعين على حضورهم وتفاعلهم مع المحاضر؛ إيماناً منهم بقيمة العمل التطوعي.