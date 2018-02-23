المدلك الطبي في فريق الاتفاق يُشهر إسلامه

أعلن البرازيلي "بيدروسوف باز" المدلك الطبي في فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، اعتناقه للإسلام، وذلك بعد تأديته شعائر صلاة الجمعة.

وقال المركز الإعلامي بنادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:

"بحمد الله وفضله أشهر مدلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، البرازيلي "بيدروسو باز" إسلامه اليوم عقب صلاة الجمعة. نسأل الله له القبول والثبات".