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المدلك الطبي في فريق الاتفاق يُشهر إسلامه

أعلن البرازيلي "بيدروسوف باز" المدلك الطبي في فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، اعتناقه للإسلام، وذلك بعد تأديته شعائر صلاة الجمعة.

وقال المركز الإعلامي بنادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:
"بحمد الله وفضله أشهر مدلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، البرازيلي "بيدروسو باز" إسلامه اليوم عقب صلاة الجمعة. نسأل الله له القبول والثبات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدلك الطبي في فريق الاتفاق يُشهر إسلامه
سبق

أعلن البرازيلي "بيدروسوف باز" المدلك الطبي في فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، اعتناقه للإسلام، وذلك بعد تأديته شعائر صلاة الجمعة.

وقال المركز الإعلامي بنادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:
"بحمد الله وفضله أشهر مدلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، البرازيلي "بيدروسو باز" إسلامه اليوم عقب صلاة الجمعة. نسأل الله له القبول والثبات".

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
09:12 PM

المدلك الطبي في فريق الاتفاق يُشهر إسلامه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البرازيلي "بيدروسوف باز" المدلك الطبي في فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، اعتناقه للإسلام، وذلك بعد تأديته شعائر صلاة الجمعة.

وقال المركز الإعلامي بنادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:
"بحمد الله وفضله أشهر مدلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، البرازيلي "بيدروسو باز" إسلامه اليوم عقب صلاة الجمعة. نسأل الله له القبول والثبات".

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