وسط غياب مايكون وبيتروس .. النصر يكثف جرعات التدريب

كثف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر "فيتوريا"، الحصص التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية، وتكثيف التدريبات اللياقية، حيث بدأ العمل صباحًا في الصالة الرياضية بمقر النادي، وشمل رفع المستوى البدني، مع خضوع الجميع لاختبارات مشددة.



وتم تخصيص التدريب المسائي، للعب الكرة، والانتقال إلى ملعب النادي، والتركيز على الزوايا الفنية والتكتيكية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء المناورات، وتطبيق الجمل الفنية.

وشهدت التدريبات حضور اللاعبين كافة، باستثناء الثنائي البرازيلي، مايكون وبيتروس.

