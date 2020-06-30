النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط غياب مايكون وبيتروس .. النصر يكثف جرعات التدريب

كثف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر "فيتوريا"، الحصص التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية، وتكثيف التدريبات اللياقية، حيث بدأ العمل صباحًا في الصالة الرياضية بمقر النادي، وشمل رفع المستوى البدني، مع خضوع الجميع لاختبارات مشددة.


وتم تخصيص التدريب المسائي، للعب الكرة، والانتقال إلى ملعب النادي، والتركيز على الزوايا الفنية والتكتيكية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء المناورات، وتطبيق الجمل الفنية.
وشهدت التدريبات حضور اللاعبين كافة، باستثناء الثنائي البرازيلي، مايكون وبيتروس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وسط غياب مايكون وبيتروس .. النصر يكثف جرعات التدريب
سبق

كثف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر "فيتوريا"، الحصص التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية، وتكثيف التدريبات اللياقية، حيث بدأ العمل صباحًا في الصالة الرياضية بمقر النادي، وشمل رفع المستوى البدني، مع خضوع الجميع لاختبارات مشددة.


وتم تخصيص التدريب المسائي، للعب الكرة، والانتقال إلى ملعب النادي، والتركيز على الزوايا الفنية والتكتيكية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء المناورات، وتطبيق الجمل الفنية.
وشهدت التدريبات حضور اللاعبين كافة، باستثناء الثنائي البرازيلي، مايكون وبيتروس.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
12:09 AM

وسط غياب مايكون وبيتروس .. النصر يكثف جرعات التدريب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
87

كثف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر "فيتوريا"، الحصص التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية، وتكثيف التدريبات اللياقية، حيث بدأ العمل صباحًا في الصالة الرياضية بمقر النادي، وشمل رفع المستوى البدني، مع خضوع الجميع لاختبارات مشددة.


وتم تخصيص التدريب المسائي، للعب الكرة، والانتقال إلى ملعب النادي، والتركيز على الزوايا الفنية والتكتيكية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء المناورات، وتطبيق الجمل الفنية.
وشهدت التدريبات حضور اللاعبين كافة، باستثناء الثنائي البرازيلي، مايكون وبيتروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,488
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,350
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,665

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة