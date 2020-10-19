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"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

حذَّر من تأثير الرياح على واجهة السيارات أثناء السفر على طريق الرياض – الشرقية

يراقب ويتابع مهتمو الطقس حالة منخفض جوي، يتمركز في وسط البحر المتوسط، ويُتوقَّع -إن شاء الله- تحرُّكه ناحية الشرق، كما يُتوقَّع أن يؤثر في شمال ‫مصر، وشرق البحر المتوسط "فلسطين ولبنان وسوريا والأردن" بأمطار من متوسطة إلى غزيرة نهاية هذا الأسبوع، واحتمال أن تمتد آثاره إلى أجزاء من شمال السعودية.

وتفصيلاً، أوضح ذلك عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، متوقعًا نشوء رياح متوسطة يوم غد الثلاثاء على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والكويت والإمارات والربع الخالي، وشمال شرق منطقة مكة، وشرق نجران.‏

وحذّر "الحصيني" من تأثير تلك الرياح على واجهة السيارات أثناء السفر على طريق الرياض - الشرقية، باعتبار أن طبيعة الأرض رملية، مفضلاً السفر فجرًا أو في الساعات المتأخرة من الليل؛ إذ تخف سرعة الرياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية
سبق

يراقب ويتابع مهتمو الطقس حالة منخفض جوي، يتمركز في وسط البحر المتوسط، ويُتوقَّع -إن شاء الله- تحرُّكه ناحية الشرق، كما يُتوقَّع أن يؤثر في شمال ‫مصر، وشرق البحر المتوسط "فلسطين ولبنان وسوريا والأردن" بأمطار من متوسطة إلى غزيرة نهاية هذا الأسبوع، واحتمال أن تمتد آثاره إلى أجزاء من شمال السعودية.

وتفصيلاً، أوضح ذلك عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، متوقعًا نشوء رياح متوسطة يوم غد الثلاثاء على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والكويت والإمارات والربع الخالي، وشمال شرق منطقة مكة، وشرق نجران.‏

وحذّر "الحصيني" من تأثير تلك الرياح على واجهة السيارات أثناء السفر على طريق الرياض - الشرقية، باعتبار أن طبيعة الأرض رملية، مفضلاً السفر فجرًا أو في الساعات المتأخرة من الليل؛ إذ تخف سرعة الرياح.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
11:28 PM

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

حذَّر من تأثير الرياح على واجهة السيارات أثناء السفر على طريق الرياض – الشرقية

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فهد العتيبي - الرياض
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يراقب ويتابع مهتمو الطقس حالة منخفض جوي، يتمركز في وسط البحر المتوسط، ويُتوقَّع -إن شاء الله- تحرُّكه ناحية الشرق، كما يُتوقَّع أن يؤثر في شمال ‫مصر، وشرق البحر المتوسط "فلسطين ولبنان وسوريا والأردن" بأمطار من متوسطة إلى غزيرة نهاية هذا الأسبوع، واحتمال أن تمتد آثاره إلى أجزاء من شمال السعودية.

وتفصيلاً، أوضح ذلك عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، متوقعًا نشوء رياح متوسطة يوم غد الثلاثاء على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والكويت والإمارات والربع الخالي، وشمال شرق منطقة مكة، وشرق نجران.‏

وحذّر "الحصيني" من تأثير تلك الرياح على واجهة السيارات أثناء السفر على طريق الرياض - الشرقية، باعتبار أن طبيعة الأرض رملية، مفضلاً السفر فجرًا أو في الساعات المتأخرة من الليل؛ إذ تخف سرعة الرياح.

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