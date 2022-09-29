النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 4 ضباط من المخابرات السودانية خلال مداهمة لخلية "داعشية"

القبض على بعض عناصر التنظيم وفرار آخرين

قتل أربعة ضباط سودانيين تابعين لجهاز المخابرات العامة، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، أثناء مداهمتهم مقرّ خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وذكرت مصادر سودانية، اشترطت عدم كشف هويتها، أن معلومة وصلت إلى جهاز المخابرات عن نشاط مجموعة تتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، فتحرّكت قوة من الجهاز للقبض على المجموعة داخل أحد المنازل؛ وفقًا لصحف سودانية.

وأضافت أنه لدى وصول القوة إلى المنزل، قوبلت بإطلاق نار كثيف أودى بحياة الضباط الأربعة، وإصابة آخرين، قبل تعزيز القوة بقوات إضافية تمكنت من القبض على بعض عناصر المجموعة، فيما فرّ آخرون.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل 4 ضباط من المخابرات السودانية خلال مداهمة لخلية "داعشية"
سبق

قتل أربعة ضباط سودانيين تابعين لجهاز المخابرات العامة، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، أثناء مداهمتهم مقرّ خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وذكرت مصادر سودانية، اشترطت عدم كشف هويتها، أن معلومة وصلت إلى جهاز المخابرات عن نشاط مجموعة تتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، فتحرّكت قوة من الجهاز للقبض على المجموعة داخل أحد المنازل؛ وفقًا لصحف سودانية.

وأضافت أنه لدى وصول القوة إلى المنزل، قوبلت بإطلاق نار كثيف أودى بحياة الضباط الأربعة، وإصابة آخرين، قبل تعزيز القوة بقوات إضافية تمكنت من القبض على بعض عناصر المجموعة، فيما فرّ آخرون.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
07:28 PM

مقتل 4 ضباط من المخابرات السودانية خلال مداهمة لخلية "داعشية"

القبض على بعض عناصر التنظيم وفرار آخرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,593

قتل أربعة ضباط سودانيين تابعين لجهاز المخابرات العامة، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، أثناء مداهمتهم مقرّ خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وذكرت مصادر سودانية، اشترطت عدم كشف هويتها، أن معلومة وصلت إلى جهاز المخابرات عن نشاط مجموعة تتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، فتحرّكت قوة من الجهاز للقبض على المجموعة داخل أحد المنازل؛ وفقًا لصحف سودانية.

وأضافت أنه لدى وصول القوة إلى المنزل، قوبلت بإطلاق نار كثيف أودى بحياة الضباط الأربعة، وإصابة آخرين، قبل تعزيز القوة بقوات إضافية تمكنت من القبض على بعض عناصر المجموعة، فيما فرّ آخرون.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة