مقتل 4 ضباط من المخابرات السودانية خلال مداهمة لخلية "داعشية"

القبض على بعض عناصر التنظيم وفرار آخرين

قتل أربعة ضباط سودانيين تابعين لجهاز المخابرات العامة، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، أثناء مداهمتهم مقرّ خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وذكرت مصادر سودانية، اشترطت عدم كشف هويتها، أن معلومة وصلت إلى جهاز المخابرات عن نشاط مجموعة تتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة جبرة، فتحرّكت قوة من الجهاز للقبض على المجموعة داخل أحد المنازل؛ وفقًا لصحف سودانية.

وأضافت أنه لدى وصول القوة إلى المنزل، قوبلت بإطلاق نار كثيف أودى بحياة الضباط الأربعة، وإصابة آخرين، قبل تعزيز القوة بقوات إضافية تمكنت من القبض على بعض عناصر المجموعة، فيما فرّ آخرون.