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ألبانيا تعلن اكتشاف شبكة إيرانية كانت تخطط لاستهداف معارضين

يعملون لحساب الحرس الثوري

أعلنت السلطات الألبانية، الأربعاء، اكتشاف شبكة إيرانية كانت تخطط لشن هجمات ضد جماعة إيرانية معارضة للنظام في طهران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة الألبانية إنها "اكتشفت شبكة إيرانية شبه عسكرية، يشتبه في تخطيطها لهجمات في البلاد، ضد أعضاء منفيين لجماعة إيرانية معارضة لنظام الحكم في طهران."

وقال رئيس الشرطة الألبانية أردي فيليو، إن "الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني شغّل خلية إرهابية نشطة، لغرض استهداف أعضاء جماعة مجاهدي خلق في ألبانيا"، مشيراً إلى أنه تم إحباط هجوم آخر خطط له عملاء للحكومة الإيرانية في ألبانيا في مارس الماضي، بحسب ما نقلت شبكة ABC الأمريكية.

وسبق أن طردت ألبانيا سفير النظام الإيراني من أراضيها، بسبب أنشطة غير قانونية تهدد أمن البلاد.

ألبانيا طهران

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألبانيا تعلن اكتشاف شبكة إيرانية كانت تخطط لاستهداف معارضين
سبق

أعلنت السلطات الألبانية، الأربعاء، اكتشاف شبكة إيرانية كانت تخطط لشن هجمات ضد جماعة إيرانية معارضة للنظام في طهران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة الألبانية إنها "اكتشفت شبكة إيرانية شبه عسكرية، يشتبه في تخطيطها لهجمات في البلاد، ضد أعضاء منفيين لجماعة إيرانية معارضة لنظام الحكم في طهران."

وقال رئيس الشرطة الألبانية أردي فيليو، إن "الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني شغّل خلية إرهابية نشطة، لغرض استهداف أعضاء جماعة مجاهدي خلق في ألبانيا"، مشيراً إلى أنه تم إحباط هجوم آخر خطط له عملاء للحكومة الإيرانية في ألبانيا في مارس الماضي، بحسب ما نقلت شبكة ABC الأمريكية.

وسبق أن طردت ألبانيا سفير النظام الإيراني من أراضيها، بسبب أنشطة غير قانونية تهدد أمن البلاد.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
07:37 PM

ألبانيا تعلن اكتشاف شبكة إيرانية كانت تخطط لاستهداف معارضين

يعملون لحساب الحرس الثوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الألبانية، الأربعاء، اكتشاف شبكة إيرانية كانت تخطط لشن هجمات ضد جماعة إيرانية معارضة للنظام في طهران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة الألبانية إنها "اكتشفت شبكة إيرانية شبه عسكرية، يشتبه في تخطيطها لهجمات في البلاد، ضد أعضاء منفيين لجماعة إيرانية معارضة لنظام الحكم في طهران."

وقال رئيس الشرطة الألبانية أردي فيليو، إن "الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني شغّل خلية إرهابية نشطة، لغرض استهداف أعضاء جماعة مجاهدي خلق في ألبانيا"، مشيراً إلى أنه تم إحباط هجوم آخر خطط له عملاء للحكومة الإيرانية في ألبانيا في مارس الماضي، بحسب ما نقلت شبكة ABC الأمريكية.

وسبق أن طردت ألبانيا سفير النظام الإيراني من أراضيها، بسبب أنشطة غير قانونية تهدد أمن البلاد.

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