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نيجيريا.. مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة

هجوم على كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية زمفرة النيجيرية محمد شيهو في بيان أمس: إن عددًا كبيرًا من المسلحين هاجموا كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا بولاية زمفرة يوم الأحد الماضي ليلًا؛ لكن قوات الأمن تصدت لهم، كما أسر المهاجمون 15 طالبًا وأربعة موظفين.

وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين خلال عملية تمشيط في المناطق المحيطة.

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نيجيريا.. مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة
سبق

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية زمفرة النيجيرية محمد شيهو في بيان أمس: إن عددًا كبيرًا من المسلحين هاجموا كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا بولاية زمفرة يوم الأحد الماضي ليلًا؛ لكن قوات الأمن تصدت لهم، كما أسر المهاجمون 15 طالبًا وأربعة موظفين.

وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين خلال عملية تمشيط في المناطق المحيطة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:32 AM

نيجيريا.. مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة

هجوم على كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية زمفرة النيجيرية محمد شيهو في بيان أمس: إن عددًا كبيرًا من المسلحين هاجموا كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا بولاية زمفرة يوم الأحد الماضي ليلًا؛ لكن قوات الأمن تصدت لهم، كما أسر المهاجمون 15 طالبًا وأربعة موظفين.

وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين خلال عملية تمشيط في المناطق المحيطة.

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