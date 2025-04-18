النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

عدسة "سبق" ترصد جهود "مرور وادي الفرع" أثناء فترة منع التجوُّل

الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا بشكل واعٍ.. وفي قمة الالتزام

رصدت عدسة "سبق" جهود مرور محافظة وادي الفرع أثناء فترة منع التجوُّل، الذي يبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتمركز مرور المحافظة على المدخل الرئيسي، إضافة إلى الجولات الميدانية في بعض الطرق والشوارع، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير مرور محافظة وادي الفرع النقيب عبدالحميد بن نافع الصاعدي.

وباتت الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا من المركبات بشكل واعٍ، في قمة الالتزام بساعات منع التجوُّل امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عدسة "سبق" ترصد جهود "مرور وادي الفرع" أثناء فترة منع التجوُّل
سبق

رصدت عدسة "سبق" جهود مرور محافظة وادي الفرع أثناء فترة منع التجوُّل، الذي يبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتمركز مرور المحافظة على المدخل الرئيسي، إضافة إلى الجولات الميدانية في بعض الطرق والشوارع، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير مرور محافظة وادي الفرع النقيب عبدالحميد بن نافع الصاعدي.

وباتت الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا من المركبات بشكل واعٍ، في قمة الالتزام بساعات منع التجوُّل امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:37 PM

عدسة "سبق" ترصد جهود "مرور وادي الفرع" أثناء فترة منع التجوُّل

الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا بشكل واعٍ.. وفي قمة الالتزام

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
1,082

رصدت عدسة "سبق" جهود مرور محافظة وادي الفرع أثناء فترة منع التجوُّل، الذي يبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتمركز مرور المحافظة على المدخل الرئيسي، إضافة إلى الجولات الميدانية في بعض الطرق والشوارع، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير مرور محافظة وادي الفرع النقيب عبدالحميد بن نافع الصاعدي.

وباتت الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا من المركبات بشكل واعٍ، في قمة الالتزام بساعات منع التجوُّل امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,302
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,677
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,226
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,349

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة