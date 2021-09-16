هل "جرعة لقاح كورونا الثالثة" ضرورية؟ غدًا قرار أمريكي وهنا التسريبات

إعلان يتهيأ بعد مراجعة مستشارين وعلماء للبيانات المقدمة من شركات الإنتاج

تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، غدًا الجمعة، موقفها الرسمي من الحاجة إلى جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا "كوفيد-19" أو الاكتفاء بالجرعتين، بعد مراجعة لجنة خارجية من المستشارين والعلماء للبيانات المقدمة من شركات إنتاج لقاحات كورونا.

ووفقًا لمعلومات مسربة من قِبَل أشخاص مطلعين؛ يُنتظر أن تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض، الاكتفاء بالجرعتين للأشخاص الأصحاء، وجرعة ثالثة معززة لفئات محددة من المرضى والأشخاص الذين بلغوا 65 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية.

ونقلت تقارير أمريكية عن مصادر في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن تقييم الإدارة يشير إلى عدم الحاجة إلى جرعة ثالثة لعامة الناس الأصحاء، كما أنه لم يتم العثور على مخاوف صحية خطيرة جديدة لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة ثالثة خلال التجارب؛ باستثناء الآثار الجانبية المبلغ عنها مثل التعب أو الحمى.