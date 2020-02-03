باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت بفضل الله من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

وتفصيلاً؛ تلقت العمليات المشتركة بلاغاً عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة ويحمل جالوناً يحوي بنزيناً، ومهدداً بحرق نفسه.

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه.

دوريات أمن بمكة تضبط شخصاً حاول حرق نفسه فوق سيارة أحمد العبدالله سبق 2020-02-03 تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه. وتفصيلاً؛ تلقت العمليات المشتركة بلاغاً عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة ويحمل جالوناً يحوي بنزيناً، ومهدداً بحرق نفسه.

باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت بفضل الله من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 12:24 AM

دوريات أمن بمكة تضبط شخصاً حاول حرق نفسه فوق سيارة لم تتضح بعد الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف الغريب





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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه.

وتفصيلاً؛ تلقت العمليات المشتركة بلاغاً عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة ويحمل جالوناً يحوي بنزيناً، ومهدداً بحرق نفسه.





باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت بفضل الله من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.