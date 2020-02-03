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دوريات أمن بمكة تضبط شخصاً حاول حرق نفسه فوق سيارة

لم تتضح بعد الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف الغريب

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه.

وتفصيلاً؛ تلقت العمليات المشتركة بلاغاً عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة ويحمل جالوناً يحوي بنزيناً، ومهدداً بحرق نفسه.


باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت بفضل الله من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات أمن بمكة تضبط شخصاً حاول حرق نفسه فوق سيارة
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه.

وتفصيلاً؛ تلقت العمليات المشتركة بلاغاً عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة ويحمل جالوناً يحوي بنزيناً، ومهدداً بحرق نفسه.


باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت بفضل الله من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:24 AM

دوريات أمن بمكة تضبط شخصاً حاول حرق نفسه فوق سيارة

لم تتضح بعد الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف الغريب

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,253

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه.

وتفصيلاً؛ تلقت العمليات المشتركة بلاغاً عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة ويحمل جالوناً يحوي بنزيناً، ومهدداً بحرق نفسه.


باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت بفضل الله من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

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