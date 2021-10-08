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"تركي بن بندر" يرعى الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز

كرّم قائد قاعدة الملك فهد لحصولهم على المركز الأول

رعى الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، أمس، الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وكان في استقبال سموه عند وصوله، نائب قائد القوات الجوية رئيس لجنة الجائزة اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، وأركانات القائد.

وكرّم سموه قائد قاعدة الملك فهد الجوية بدرع الجائزة؛ لحصولهم على المركز الأول في دورتها الأولى، وتكريم الفائزين بالجوائز الفردية من منسوبي القوات الجوية، كما كرّم سموه المنتخبات الفائزة بدوري القوات الجوية السابع عشر، ثمّ توجه سموه لتفقد الطائرات التي شاركت في العروض الجوية للاحتفال باليوم الوطني (91).

القوات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن بندر" يرعى الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز
سبق

رعى الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، أمس، الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وكان في استقبال سموه عند وصوله، نائب قائد القوات الجوية رئيس لجنة الجائزة اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، وأركانات القائد.

وكرّم سموه قائد قاعدة الملك فهد الجوية بدرع الجائزة؛ لحصولهم على المركز الأول في دورتها الأولى، وتكريم الفائزين بالجوائز الفردية من منسوبي القوات الجوية، كما كرّم سموه المنتخبات الفائزة بدوري القوات الجوية السابع عشر، ثمّ توجه سموه لتفقد الطائرات التي شاركت في العروض الجوية للاحتفال باليوم الوطني (91).

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
12:11 AM

"تركي بن بندر" يرعى الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز

كرّم قائد قاعدة الملك فهد لحصولهم على المركز الأول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، أمس، الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وكان في استقبال سموه عند وصوله، نائب قائد القوات الجوية رئيس لجنة الجائزة اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، وأركانات القائد.

وكرّم سموه قائد قاعدة الملك فهد الجوية بدرع الجائزة؛ لحصولهم على المركز الأول في دورتها الأولى، وتكريم الفائزين بالجوائز الفردية من منسوبي القوات الجوية، كما كرّم سموه المنتخبات الفائزة بدوري القوات الجوية السابع عشر، ثمّ توجه سموه لتفقد الطائرات التي شاركت في العروض الجوية للاحتفال باليوم الوطني (91).

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