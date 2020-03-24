للحد من "كورونا".. "6" قطاعات عسكرية تعمل لمنع التجول بالطائف

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحيلولة دون انتشار الفيروس

تصوير: ماجد عسيري

تضافرت ستة قطاعات عسكرية بمحافظة الطائف لتطبيق منع التجول في المحافظة، والذي بدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا، وذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

حيث باشرت الجهات العسكرية بمحافظة الطائف الممثلة في أمن المنشآت والشرطة والمرور والحرس الوطني والطوارئ والدوريات الأمنية بالمحافظة لتطبيق قرار حظر منع التجول، وانتشار هذا الجهاز على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في محافظة الطائف مع بدء تنفيذ التعليمات وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بنظام الحظر، وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.