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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المواد الإيوائية في السودان

سلّم 100 طن من التمور لتوزيعها على المتعففين في الولايات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت جمهورية السودان الشقيقة مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريق المركز أمس بتوزيع 52 خيمة في محلية الدامر بولاية نهر النيل السودانية، استفاد منها 312 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان.

وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، لأمين ديوان الزكاة السوداني أحمد عبدالله عثمان، تمهيداً لتوزيعها على العائلات المتعففة في مختلف الولايات السودانية.

وقال السفير علي جعفر: هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضح "عثمان"، من جهته، أنه سيتم توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجاً في الولايات السودانية جميع بما فيها الأسر المتضررة من كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الزين الشابك شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام للشعب السوداني.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المواد الإيوائية في السودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت جمهورية السودان الشقيقة مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريق المركز أمس بتوزيع 52 خيمة في محلية الدامر بولاية نهر النيل السودانية، استفاد منها 312 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان.

وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، لأمين ديوان الزكاة السوداني أحمد عبدالله عثمان، تمهيداً لتوزيعها على العائلات المتعففة في مختلف الولايات السودانية.

وقال السفير علي جعفر: هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضح "عثمان"، من جهته، أنه سيتم توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجاً في الولايات السودانية جميع بما فيها الأسر المتضررة من كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الزين الشابك شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام للشعب السوداني.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:58 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المواد الإيوائية في السودان

سلّم 100 طن من التمور لتوزيعها على المتعففين في الولايات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت جمهورية السودان الشقيقة مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريق المركز أمس بتوزيع 52 خيمة في محلية الدامر بولاية نهر النيل السودانية، استفاد منها 312 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان.

وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، لأمين ديوان الزكاة السوداني أحمد عبدالله عثمان، تمهيداً لتوزيعها على العائلات المتعففة في مختلف الولايات السودانية.

وقال السفير علي جعفر: هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضح "عثمان"، من جهته، أنه سيتم توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجاً في الولايات السودانية جميع بما فيها الأسر المتضررة من كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الزين الشابك شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام للشعب السوداني.

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