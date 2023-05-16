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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

"الصحة الفلسطينية": لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 12 حالة تعافٍ

10 حالات شفاء سُجلت في رام الله والبيرة وحالتان بضواحي القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس.
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم ، أن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوغو تشافيز" في ترمسعيا.
وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.
وتابعت الكيلة: لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (أي التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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"الصحة الفلسطينية": لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 12 حالة تعافٍ
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس.
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم ، أن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوغو تشافيز" في ترمسعيا.
وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.
وتابعت الكيلة: لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (أي التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:53 PM

"الصحة الفلسطينية": لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 12 حالة تعافٍ

10 حالات شفاء سُجلت في رام الله والبيرة وحالتان بضواحي القدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس.
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم ، أن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوغو تشافيز" في ترمسعيا.
وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.
وتابعت الكيلة: لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (أي التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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