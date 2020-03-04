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ثغرة برمجية قد تُهدد خصوصية ملايين الهواتف حول العالم!

تساعد على التجسس على بيانات حركة الإنترنت للأجهزة

خلال مؤتمر RSA 2020 التقني، كشف خبراء من شركة ESET المتخصصة في أمن المعلومات، عن وجود ثغرة برمجية قد تُهدد خصوصية وأمان ملايين الأجهزة الإلكترونية حول العالم.

وأشار الخبراء إلى أن الثغرة التي أطلقوا عليها اسم Kr00k، قد تُستغل من قِبَل الهاكرز لاختراق ملايين الهواتف والحواسب اللوحية المزودة بمعالجات من شركتي Broadcom وCypress، وقد تساعدهم على التجسس على بيانات حركة الإنترنت من وإلى تلك الأجهزة عند اتصالها بشبكات Wi- Fi.

ووفق "روسيا اليوم"، تتضمن البيانات معلوماتٍ عن المواقع الإلكترونية التي يزورها أو يتصفحها المستخدمون، ومعلومات عن رسائلهم الإلكترونية، والاتصالات التي يُجرونها عبر التطبيقات أو المواقع.

ويشير الخبراء إلى أن الثغرة المذكورة تؤثر على الأجهزة المتصلة بشبكات Wi- Fi التي تستخدم تقنيات WPA2-Personal وWPA2-Enterprise WiFi، ويمكن استغلالها لاختراق الأجهزة في حال كان المخترق متصلًا بنفس الشبكة المتصلة بجهاز الضحية.

ومن أبرز الأجهزة المعرضة لخطر Kr00k: أجهزة شركة آبل مثل iPhone وiPad وMac، إضافة لهواتف Nexus التي تطلقها غوغل، وهواتف Galaxy من سامسونج، وهواتف Xiaomi Redmi، ومساعدات Echo المنزلية الذكية من شركة Amazon.

الهواتف الذكية ثغرة برمجية الأجهزة الإلكترونية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ثغرة برمجية قد تُهدد خصوصية ملايين الهواتف حول العالم!
سبق

خلال مؤتمر RSA 2020 التقني، كشف خبراء من شركة ESET المتخصصة في أمن المعلومات، عن وجود ثغرة برمجية قد تُهدد خصوصية وأمان ملايين الأجهزة الإلكترونية حول العالم.

وأشار الخبراء إلى أن الثغرة التي أطلقوا عليها اسم Kr00k، قد تُستغل من قِبَل الهاكرز لاختراق ملايين الهواتف والحواسب اللوحية المزودة بمعالجات من شركتي Broadcom وCypress، وقد تساعدهم على التجسس على بيانات حركة الإنترنت من وإلى تلك الأجهزة عند اتصالها بشبكات Wi- Fi.

ووفق "روسيا اليوم"، تتضمن البيانات معلوماتٍ عن المواقع الإلكترونية التي يزورها أو يتصفحها المستخدمون، ومعلومات عن رسائلهم الإلكترونية، والاتصالات التي يُجرونها عبر التطبيقات أو المواقع.

ويشير الخبراء إلى أن الثغرة المذكورة تؤثر على الأجهزة المتصلة بشبكات Wi- Fi التي تستخدم تقنيات WPA2-Personal وWPA2-Enterprise WiFi، ويمكن استغلالها لاختراق الأجهزة في حال كان المخترق متصلًا بنفس الشبكة المتصلة بجهاز الضحية.

ومن أبرز الأجهزة المعرضة لخطر Kr00k: أجهزة شركة آبل مثل iPhone وiPad وMac، إضافة لهواتف Nexus التي تطلقها غوغل، وهواتف Galaxy من سامسونج، وهواتف Xiaomi Redmi، ومساعدات Echo المنزلية الذكية من شركة Amazon.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:20 AM

ثغرة برمجية قد تُهدد خصوصية ملايين الهواتف حول العالم!

تساعد على التجسس على بيانات حركة الإنترنت للأجهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلال مؤتمر RSA 2020 التقني، كشف خبراء من شركة ESET المتخصصة في أمن المعلومات، عن وجود ثغرة برمجية قد تُهدد خصوصية وأمان ملايين الأجهزة الإلكترونية حول العالم.

وأشار الخبراء إلى أن الثغرة التي أطلقوا عليها اسم Kr00k، قد تُستغل من قِبَل الهاكرز لاختراق ملايين الهواتف والحواسب اللوحية المزودة بمعالجات من شركتي Broadcom وCypress، وقد تساعدهم على التجسس على بيانات حركة الإنترنت من وإلى تلك الأجهزة عند اتصالها بشبكات Wi- Fi.

ووفق "روسيا اليوم"، تتضمن البيانات معلوماتٍ عن المواقع الإلكترونية التي يزورها أو يتصفحها المستخدمون، ومعلومات عن رسائلهم الإلكترونية، والاتصالات التي يُجرونها عبر التطبيقات أو المواقع.

ويشير الخبراء إلى أن الثغرة المذكورة تؤثر على الأجهزة المتصلة بشبكات Wi- Fi التي تستخدم تقنيات WPA2-Personal وWPA2-Enterprise WiFi، ويمكن استغلالها لاختراق الأجهزة في حال كان المخترق متصلًا بنفس الشبكة المتصلة بجهاز الضحية.

ومن أبرز الأجهزة المعرضة لخطر Kr00k: أجهزة شركة آبل مثل iPhone وiPad وMac، إضافة لهواتف Nexus التي تطلقها غوغل، وهواتف Galaxy من سامسونج، وهواتف Xiaomi Redmi، ومساعدات Echo المنزلية الذكية من شركة Amazon.

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