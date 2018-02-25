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أكلة "السيريه" الشعبية.. تجذب زوار الجنادرية بمذاقها وغرابة اسمها

عُرفت منذ ما لا يقل عن 40 عاماً وأصبحت مفضلة لدى المطبخ السعودي

تصوير: فايز الزيادي

باتت إحدى أشهر الأكلات الإفريقية؛ مفضّلةً عند منطقة الحجاز، على الرغم من بساطة مكوناتها؛ إلا أن لها عشاقاً، وتحظى بشعبية، بل وسجّلت حضوراً لافتاً لدى زوار مهرجان الجنادرية، ما بين عاشقٍ لها أو صاحب فضولٍ شدّه اسمها الغريب.

أكلة "السيريه" الإفريقية، تتكوّن من شرائح دقيقة من اللحم البقري الطازج، المتبّلة بالبهارات الخاصة، والمشوية على الفحم بمذاق الليمون مع صوص الفلفل الأحمر الحار وشرائح البصل.

سجّلت هذه الوجبة ازدحاماً لدى باعتها، وعُرِفت في منطقة الحجاز منذ ما لا يقل عن ٤٠ عاماً، ويقال بأن بلد المنشأ لها هي دولتا نيجيريا وتشاد، قبل أن تنتقل لمنطقة الحجاز من خلال ثقافة الشعوب العربية الإفريقية، حتى أصبحت مفضّلة لدى المطابخ السعودية في المنطقة.

"سبق" التقت أحد الباعة في مهرجان الجنادرية، والذي تحدّث عنها، بقوله: يتفنّن صانعو السيريه بمكونات "بهاراتها" الخاصة، وتعتبر مقصداً لهواة البراري؛ نظراً لسهولة تحضيرها، ومذاقها اللذيذ".

وأضاف: نجد رواجاً لها من شباب منطقة المدينة المنورة وزوارها من المصطافين الذين يطلبون إعدادها لهم، من خلال هرس اللحم البقري أولاً، ووضع البهارات الخاصة بنا عليها، ويتناولونها في البراري وفي المتنزهات".

وعن أسعارها، قال: "نبيع الساندوتيش بـ١٠ ريالات، بينما يباع الصحن الصغير بـ٢٠ ريالاً، وقد يبيعها أحدهم بأسعار أقل، ولكن لكل محل بهاراته الخاصة ولحمه البقري الطازج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكلة "السيريه" الشعبية.. تجذب زوار الجنادرية بمذاقها وغرابة اسمها
سبق

تصوير: فايز الزيادي

باتت إحدى أشهر الأكلات الإفريقية؛ مفضّلةً عند منطقة الحجاز، على الرغم من بساطة مكوناتها؛ إلا أن لها عشاقاً، وتحظى بشعبية، بل وسجّلت حضوراً لافتاً لدى زوار مهرجان الجنادرية، ما بين عاشقٍ لها أو صاحب فضولٍ شدّه اسمها الغريب.

أكلة "السيريه" الإفريقية، تتكوّن من شرائح دقيقة من اللحم البقري الطازج، المتبّلة بالبهارات الخاصة، والمشوية على الفحم بمذاق الليمون مع صوص الفلفل الأحمر الحار وشرائح البصل.

سجّلت هذه الوجبة ازدحاماً لدى باعتها، وعُرِفت في منطقة الحجاز منذ ما لا يقل عن ٤٠ عاماً، ويقال بأن بلد المنشأ لها هي دولتا نيجيريا وتشاد، قبل أن تنتقل لمنطقة الحجاز من خلال ثقافة الشعوب العربية الإفريقية، حتى أصبحت مفضّلة لدى المطابخ السعودية في المنطقة.

"سبق" التقت أحد الباعة في مهرجان الجنادرية، والذي تحدّث عنها، بقوله: يتفنّن صانعو السيريه بمكونات "بهاراتها" الخاصة، وتعتبر مقصداً لهواة البراري؛ نظراً لسهولة تحضيرها، ومذاقها اللذيذ".

وأضاف: نجد رواجاً لها من شباب منطقة المدينة المنورة وزوارها من المصطافين الذين يطلبون إعدادها لهم، من خلال هرس اللحم البقري أولاً، ووضع البهارات الخاصة بنا عليها، ويتناولونها في البراري وفي المتنزهات".

وعن أسعارها، قال: "نبيع الساندوتيش بـ١٠ ريالات، بينما يباع الصحن الصغير بـ٢٠ ريالاً، وقد يبيعها أحدهم بأسعار أقل، ولكن لكل محل بهاراته الخاصة ولحمه البقري الطازج".

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:11 PM

أكلة "السيريه" الشعبية.. تجذب زوار الجنادرية بمذاقها وغرابة اسمها

عُرفت منذ ما لا يقل عن 40 عاماً وأصبحت مفضلة لدى المطبخ السعودي

A A A
عمر السبيعي - الرياض
12
9,257

تصوير: فايز الزيادي

باتت إحدى أشهر الأكلات الإفريقية؛ مفضّلةً عند منطقة الحجاز، على الرغم من بساطة مكوناتها؛ إلا أن لها عشاقاً، وتحظى بشعبية، بل وسجّلت حضوراً لافتاً لدى زوار مهرجان الجنادرية، ما بين عاشقٍ لها أو صاحب فضولٍ شدّه اسمها الغريب.

أكلة "السيريه" الإفريقية، تتكوّن من شرائح دقيقة من اللحم البقري الطازج، المتبّلة بالبهارات الخاصة، والمشوية على الفحم بمذاق الليمون مع صوص الفلفل الأحمر الحار وشرائح البصل.

سجّلت هذه الوجبة ازدحاماً لدى باعتها، وعُرِفت في منطقة الحجاز منذ ما لا يقل عن ٤٠ عاماً، ويقال بأن بلد المنشأ لها هي دولتا نيجيريا وتشاد، قبل أن تنتقل لمنطقة الحجاز من خلال ثقافة الشعوب العربية الإفريقية، حتى أصبحت مفضّلة لدى المطابخ السعودية في المنطقة.

"سبق" التقت أحد الباعة في مهرجان الجنادرية، والذي تحدّث عنها، بقوله: يتفنّن صانعو السيريه بمكونات "بهاراتها" الخاصة، وتعتبر مقصداً لهواة البراري؛ نظراً لسهولة تحضيرها، ومذاقها اللذيذ".

وأضاف: نجد رواجاً لها من شباب منطقة المدينة المنورة وزوارها من المصطافين الذين يطلبون إعدادها لهم، من خلال هرس اللحم البقري أولاً، ووضع البهارات الخاصة بنا عليها، ويتناولونها في البراري وفي المتنزهات".

وعن أسعارها، قال: "نبيع الساندوتيش بـ١٠ ريالات، بينما يباع الصحن الصغير بـ٢٠ ريالاً، وقد يبيعها أحدهم بأسعار أقل، ولكن لكل محل بهاراته الخاصة ولحمه البقري الطازج".

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