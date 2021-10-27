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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ"التدريب الصناعي"

ضمن مساعي تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الدكتور محمد الخيري، ومن جانب المعهد المدير الإداري وليد الخضير، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتتضمّن الاتفاقية قيام مركز "مسار" التابع للهيئة بتنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى إسهام الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وتسعى الهيئة ممثلة بمركز "مسار"، في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ"التدريب الصناعي"
سبق

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الدكتور محمد الخيري، ومن جانب المعهد المدير الإداري وليد الخضير، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتتضمّن الاتفاقية قيام مركز "مسار" التابع للهيئة بتنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى إسهام الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وتسعى الهيئة ممثلة بمركز "مسار"، في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:31 PM

"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ"التدريب الصناعي"

ضمن مساعي تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الدكتور محمد الخيري، ومن جانب المعهد المدير الإداري وليد الخضير، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتتضمّن الاتفاقية قيام مركز "مسار" التابع للهيئة بتنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى إسهام الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وتسعى الهيئة ممثلة بمركز "مسار"، في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.

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