"الحارثي" يحتفل بزفافه

احتفل الشاب مشاري بن عبد اللطيف بن عطية الحارثي، بزفافه من ابنة مساعد الخشرمي، في إحدى قاعات الأفراح، بمدينة الدمام.

جاء ذلك، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.