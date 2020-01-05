"الحارثي" يحتفل بزفافه

احتفل الشاب مشاري بن عبد اللطيف بن عطية الحارثي، بزفافه من ابنة مساعد الخشرمي، في إحدى قاعات الأفراح، بمدينة الدمام.
جاء ذلك، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
احتفل الشاب مشاري بن عبد اللطيف بن عطية الحارثي، بزفافه من ابنة مساعد الخشرمي، في إحدى قاعات الأفراح، بمدينة الدمام.
جاء ذلك، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
احتفل الشاب مشاري بن عبد اللطيف بن عطية الحارثي، بزفافه من ابنة مساعد الخشرمي، في إحدى قاعات الأفراح، بمدينة الدمام.
جاء ذلك، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
احتفل الشاب مشاري بن عبد اللطيف بن عطية الحارثي، بزفافه من ابنة مساعد الخشرمي، في إحدى قاعات الأفراح، بمدينة الدمام.
جاء ذلك، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.