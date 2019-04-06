"الشرعية" تُفشل تسللاً حوثيًّا إلى مواقعها في الحديدة

أبطلت مفعول عبوات ناسفة جنوب المدينة

أحبط الجيش الوطني اليوم (السبت) محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مواقعه، بالقرب من مدينة الصالح ومصانع شركة إخوان ثابت ومستشفى 22 مايو شرقي مدينة الحديدة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نجحت في إفشال المحاولة بعد مواجهات عنيفة، أسفرت عن تدمير مدرعة، وطقم للمليشيا، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار.

على الصعيد نفسه، أبطلت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة في الجيش الوطني اليوم مفعول عدد من العبوات الناسفة متعددة الأشكال، ومختلفة الأحجام، كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها مؤخرًا بعد عمليات تسلل مستغلة الهدنة في الطريق العام المؤدي إلى المنطقة الجبلية جنوبي الحديدة.

وتعمل مليشيا الحوثي الانقلابية منذ ليل الخميس الماضي على اختراق دفاعات الجيش الوطني في جبهات عدة في حيس والتحيتا، إلا أن القوات في ألوية العمالقة تتصدى لها ببسالة، وتكبدها خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها.

وبالتزامن، تواصل المليشيا الحوثية الدفع بتعزيزات قتالية من العتاد والأفراد إلى جبهات الساحل الغربي، وتستقدمها من مناطق عدة.