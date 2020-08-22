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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

بريطانيا: 300 ألف إصابة و41 ألف وفاة بـ"كورونا"

وفق البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 325 ألفاً و263 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وكشفت البيانات أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.

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بريطانيا: 300 ألف إصابة و41 ألف وفاة بـ"كورونا"
سبق

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 325 ألفاً و263 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وكشفت البيانات أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
05:52 PM

بريطانيا: 300 ألف إصابة و41 ألف وفاة بـ"كورونا"

وفق البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 325 ألفاً و263 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وكشفت البيانات أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.

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