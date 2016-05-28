النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشكلة محورية للمنطقة والعالم".. روسيا تدعو إلى حل القضية الفلسطينية

طالبت بعقد اجتماع وزاري للرباعية الدولية

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الخميس) إلى حل القضية الفلسطينية.

وقال "نيبينزيا" في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "اليوم لا تجري في فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا تأجيل حل القضية الفلسطينية، للأسف يؤكد التاريخ من جديد كل مرة أن هذه القضية بالذات تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام".

وذكر المندوب الروسي أن موسكو تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة النظر في طلبها لإجراء اجتماع وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين، وكذلك جلسة لها في إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مشكلة محورية للمنطقة والعالم".. روسيا تدعو إلى حل القضية الفلسطينية
سبق

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الخميس) إلى حل القضية الفلسطينية.

وقال "نيبينزيا" في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "اليوم لا تجري في فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا تأجيل حل القضية الفلسطينية، للأسف يؤكد التاريخ من جديد كل مرة أن هذه القضية بالذات تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام".

وذكر المندوب الروسي أن موسكو تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة النظر في طلبها لإجراء اجتماع وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين، وكذلك جلسة لها في إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
09:10 PM

"مشكلة محورية للمنطقة والعالم".. روسيا تدعو إلى حل القضية الفلسطينية

طالبت بعقد اجتماع وزاري للرباعية الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
674

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الخميس) إلى حل القضية الفلسطينية.

وقال "نيبينزيا" في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "اليوم لا تجري في فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا تأجيل حل القضية الفلسطينية، للأسف يؤكد التاريخ من جديد كل مرة أن هذه القضية بالذات تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام".

وذكر المندوب الروسي أن موسكو تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة النظر في طلبها لإجراء اجتماع وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين، وكذلك جلسة لها في إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة