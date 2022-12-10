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مجلس الأمن ينتقد قرار ترامب.. ويؤكد: "وضع القدس تقرره المفاوضات"

ميلادينوف: الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود من أجل حل الدولتين

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن وضع القدس يجب أن يقرَّر من خلال المفاوضات، منتقدًا القرار الأمريكي باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أكد ملادينوف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المدينة رمز للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وأعرب ملادينوف عن "قلقه الشديد" إزاء مخاطر تصعيد العنف، بعد قرار واشنطن حول القدس، محذرًا من "مخاطر شديدة من احتمال حدوث تصرفات أحادية تبعدنا عن السلام".

وأضاف: "الأمم المتحدة أكدت مرارًا أن تغيير وضع القدس يمكن أن يقوض عملية السلام. وضع القدس يجب أن يقرَّر من خلال المفاوضات".

وتابع المسؤول الدولي: "الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود من أجل حل الدولتين، ونؤكد ضرورة استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية".

ومن جانبه، اعتبر السفير المصري في مجلس الأمن أن المجتمع الدولي اليوم "أمام اختبار لسيادة القانون الدولي"، مشيرًا إلى قرارات سابقة للمجلس رفضت سيادة إسرائيل على القدس.

وقال ممثل السويد في مجلس الأمن إن قرار ترامب "يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجلس الأمن ينتقد قرار ترامب.. ويؤكد: "وضع القدس تقرره المفاوضات"
سبق

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن وضع القدس يجب أن يقرَّر من خلال المفاوضات، منتقدًا القرار الأمريكي باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أكد ملادينوف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المدينة رمز للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وأعرب ملادينوف عن "قلقه الشديد" إزاء مخاطر تصعيد العنف، بعد قرار واشنطن حول القدس، محذرًا من "مخاطر شديدة من احتمال حدوث تصرفات أحادية تبعدنا عن السلام".

وأضاف: "الأمم المتحدة أكدت مرارًا أن تغيير وضع القدس يمكن أن يقوض عملية السلام. وضع القدس يجب أن يقرَّر من خلال المفاوضات".

وتابع المسؤول الدولي: "الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود من أجل حل الدولتين، ونؤكد ضرورة استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية".

ومن جانبه، اعتبر السفير المصري في مجلس الأمن أن المجتمع الدولي اليوم "أمام اختبار لسيادة القانون الدولي"، مشيرًا إلى قرارات سابقة للمجلس رفضت سيادة إسرائيل على القدس.

وقال ممثل السويد في مجلس الأمن إن قرار ترامب "يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
08:16 PM

مجلس الأمن ينتقد قرار ترامب.. ويؤكد: "وضع القدس تقرره المفاوضات"

ميلادينوف: الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود من أجل حل الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن وضع القدس يجب أن يقرَّر من خلال المفاوضات، منتقدًا القرار الأمريكي باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أكد ملادينوف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المدينة رمز للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وأعرب ملادينوف عن "قلقه الشديد" إزاء مخاطر تصعيد العنف، بعد قرار واشنطن حول القدس، محذرًا من "مخاطر شديدة من احتمال حدوث تصرفات أحادية تبعدنا عن السلام".

وأضاف: "الأمم المتحدة أكدت مرارًا أن تغيير وضع القدس يمكن أن يقوض عملية السلام. وضع القدس يجب أن يقرَّر من خلال المفاوضات".

وتابع المسؤول الدولي: "الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود من أجل حل الدولتين، ونؤكد ضرورة استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية".

ومن جانبه، اعتبر السفير المصري في مجلس الأمن أن المجتمع الدولي اليوم "أمام اختبار لسيادة القانون الدولي"، مشيرًا إلى قرارات سابقة للمجلس رفضت سيادة إسرائيل على القدس.

وقال ممثل السويد في مجلس الأمن إن قرار ترامب "يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

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