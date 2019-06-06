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شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تقيم حفل معايدة في المركز الإسلامي في تايلند

حضره أكثر من 600 من الدعاة والأئمة والخطباء ورؤساء الجمعيات

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة بتايلند- حفل معايدة بالتعاون مع رابطة إداري المساجد في نونج شونك ببانكوك، حضره أكثر من 600 من الدعاة والأئمة والخطباء ورؤساء الجمعيات الإسلامية والمعلمين وأسرهم.

جاء ذلك عقب صلاة العيد في المركز الإسلامي في بانكوك، التي شهدها جمع من المسلمين، اكتظت بهم ساحات المسجد ومرافقه؛ حيث ألقى رئيس رابطة إداري المساجد "باكدي ماي" كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه خدمة للإسلام والمسلمين؛ منوهًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للدعاة والعلماء وإيفاد الأئمة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشاد رئيس رابطة المساجد، بالجهود التي تقوم بها سفارة المملكة في بانكوك خدمة للعمل الإسلامي.

من جهته، أكد المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في تايلند، الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، أن العيد فرصة عظيمة لاستذكار نِعَم الله على الجميع بإتمام الصيام والقيام وقبول الأعمال؛ داعيًا إلى إظهار الفرح والسرور وتبادل الزيارات التي تعمّق العلاقة بين المسلمين، موجهًا شكره لحكومة تايلند ملكًا وشعبًا على الاهتمام الملحوظ والتقدير الملموس لشؤون المسلمين ومناسباتهم الدينية.

وفي ختام الحفل قدّم الحمودي هدية لرئيس رابطة إداري المساجد "باكدي ماي" على جهوده في متابعة الأئمة والدعاة وتعاونه المثمر في خدمة الجالية المسلمة، فيما قدمت الهدايا ومن ضمنها الهدية الكبرى عبارة عن استضافة في حج هذا العام 1440هـ لأداء النسك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تقيم حفل معايدة في المركز الإسلامي في تايلند
سبق

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة بتايلند- حفل معايدة بالتعاون مع رابطة إداري المساجد في نونج شونك ببانكوك، حضره أكثر من 600 من الدعاة والأئمة والخطباء ورؤساء الجمعيات الإسلامية والمعلمين وأسرهم.

جاء ذلك عقب صلاة العيد في المركز الإسلامي في بانكوك، التي شهدها جمع من المسلمين، اكتظت بهم ساحات المسجد ومرافقه؛ حيث ألقى رئيس رابطة إداري المساجد "باكدي ماي" كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه خدمة للإسلام والمسلمين؛ منوهًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للدعاة والعلماء وإيفاد الأئمة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشاد رئيس رابطة المساجد، بالجهود التي تقوم بها سفارة المملكة في بانكوك خدمة للعمل الإسلامي.

من جهته، أكد المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في تايلند، الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، أن العيد فرصة عظيمة لاستذكار نِعَم الله على الجميع بإتمام الصيام والقيام وقبول الأعمال؛ داعيًا إلى إظهار الفرح والسرور وتبادل الزيارات التي تعمّق العلاقة بين المسلمين، موجهًا شكره لحكومة تايلند ملكًا وشعبًا على الاهتمام الملحوظ والتقدير الملموس لشؤون المسلمين ومناسباتهم الدينية.

وفي ختام الحفل قدّم الحمودي هدية لرئيس رابطة إداري المساجد "باكدي ماي" على جهوده في متابعة الأئمة والدعاة وتعاونه المثمر في خدمة الجالية المسلمة، فيما قدمت الهدايا ومن ضمنها الهدية الكبرى عبارة عن استضافة في حج هذا العام 1440هـ لأداء النسك.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:11 PM

شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تقيم حفل معايدة في المركز الإسلامي في تايلند

حضره أكثر من 600 من الدعاة والأئمة والخطباء ورؤساء الجمعيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة بتايلند- حفل معايدة بالتعاون مع رابطة إداري المساجد في نونج شونك ببانكوك، حضره أكثر من 600 من الدعاة والأئمة والخطباء ورؤساء الجمعيات الإسلامية والمعلمين وأسرهم.

جاء ذلك عقب صلاة العيد في المركز الإسلامي في بانكوك، التي شهدها جمع من المسلمين، اكتظت بهم ساحات المسجد ومرافقه؛ حيث ألقى رئيس رابطة إداري المساجد "باكدي ماي" كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه خدمة للإسلام والمسلمين؛ منوهًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للدعاة والعلماء وإيفاد الأئمة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشاد رئيس رابطة المساجد، بالجهود التي تقوم بها سفارة المملكة في بانكوك خدمة للعمل الإسلامي.

من جهته، أكد المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في تايلند، الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، أن العيد فرصة عظيمة لاستذكار نِعَم الله على الجميع بإتمام الصيام والقيام وقبول الأعمال؛ داعيًا إلى إظهار الفرح والسرور وتبادل الزيارات التي تعمّق العلاقة بين المسلمين، موجهًا شكره لحكومة تايلند ملكًا وشعبًا على الاهتمام الملحوظ والتقدير الملموس لشؤون المسلمين ومناسباتهم الدينية.

وفي ختام الحفل قدّم الحمودي هدية لرئيس رابطة إداري المساجد "باكدي ماي" على جهوده في متابعة الأئمة والدعاة وتعاونه المثمر في خدمة الجالية المسلمة، فيما قدمت الهدايا ومن ضمنها الهدية الكبرى عبارة عن استضافة في حج هذا العام 1440هـ لأداء النسك.

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