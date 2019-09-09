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وفد "الإسكان" يزور جهات إسكانية في سنغافورة خلال فعاليات "أسبوع البناء العالمي"

لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن وتشجيع تبادل الخبرات

قام وفد المملكة العربية السعودية في سنغافورة، برئاسة مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، الأمير سعود بن طلال بن بدر، بعدد من اللقاءات على هامش المشاركة في مؤتمر "أسبوع البناء العالمي" الذي اختتم فعالياته الجمعة الماضية بسنغافورة.

وزار الوفد السعودي مجلس الإسكان والتنمية السنغافوري، ثم زار هيئة إعادة التطوير الحضري، أعقبها زيارة لهيئة البناء والتشييد، ثم زيارة لوزارة التنمية الوطنية السنغافورية.

وتواصلت زيارات الوفد السعودي في اليوم التالي؛ إذ قام بزيارة وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تلتها زيارة لشركة "روبن فليج" الدولية الرائدة في تبني أحدث الحلول التقنية في البناء، أعقبها زيارة لشركة "سربانا جورون" التي تعد من كبرى شركات الاستشارات الحضرية والبنية التحتية في آسيا، وتملك خبرات تتجاوز الـ 70 عامًا.

وزار رئيس الوفد السعودي رئيس اللجنة الوطنية العقارية معرض البناء البيئي، أعقبها بزيارة لمعرض مدينة سنغافورة الذي استعرض التحول الكبير في سنغافورة خلال الخمسين سنة الماضية؛ لتصبح واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في آسيا.

وزار الوفد شركتَي "دي بي المعماريون" و"مينهاردت" اللتين تعدان من كبرى الشركات الهندسية المستقلة في آسيا. أعقبها زيارة لهيئة الأراضي السنغافورية قبل أن يختتم الوفد جولته بزيارة لمجلس وكالات العقارية، ولشركة "آر إس بي المعماريون" للتخطيط والهندسة المحدودة.

وتهدف الزيارات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدَيْن.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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وفد "الإسكان" يزور جهات إسكانية في سنغافورة خلال فعاليات "أسبوع البناء العالمي"
سبق

قام وفد المملكة العربية السعودية في سنغافورة، برئاسة مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، الأمير سعود بن طلال بن بدر، بعدد من اللقاءات على هامش المشاركة في مؤتمر "أسبوع البناء العالمي" الذي اختتم فعالياته الجمعة الماضية بسنغافورة.

وزار الوفد السعودي مجلس الإسكان والتنمية السنغافوري، ثم زار هيئة إعادة التطوير الحضري، أعقبها زيارة لهيئة البناء والتشييد، ثم زيارة لوزارة التنمية الوطنية السنغافورية.

وتواصلت زيارات الوفد السعودي في اليوم التالي؛ إذ قام بزيارة وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تلتها زيارة لشركة "روبن فليج" الدولية الرائدة في تبني أحدث الحلول التقنية في البناء، أعقبها زيارة لشركة "سربانا جورون" التي تعد من كبرى شركات الاستشارات الحضرية والبنية التحتية في آسيا، وتملك خبرات تتجاوز الـ 70 عامًا.

وزار رئيس الوفد السعودي رئيس اللجنة الوطنية العقارية معرض البناء البيئي، أعقبها بزيارة لمعرض مدينة سنغافورة الذي استعرض التحول الكبير في سنغافورة خلال الخمسين سنة الماضية؛ لتصبح واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في آسيا.

وزار الوفد شركتَي "دي بي المعماريون" و"مينهاردت" اللتين تعدان من كبرى الشركات الهندسية المستقلة في آسيا. أعقبها زيارة لهيئة الأراضي السنغافورية قبل أن يختتم الوفد جولته بزيارة لمجلس وكالات العقارية، ولشركة "آر إس بي المعماريون" للتخطيط والهندسة المحدودة.

وتهدف الزيارات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدَيْن.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:17 PM

وفد "الإسكان" يزور جهات إسكانية في سنغافورة خلال فعاليات "أسبوع البناء العالمي"

لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن وتشجيع تبادل الخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام وفد المملكة العربية السعودية في سنغافورة، برئاسة مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، الأمير سعود بن طلال بن بدر، بعدد من اللقاءات على هامش المشاركة في مؤتمر "أسبوع البناء العالمي" الذي اختتم فعالياته الجمعة الماضية بسنغافورة.

وزار الوفد السعودي مجلس الإسكان والتنمية السنغافوري، ثم زار هيئة إعادة التطوير الحضري، أعقبها زيارة لهيئة البناء والتشييد، ثم زيارة لوزارة التنمية الوطنية السنغافورية.

وتواصلت زيارات الوفد السعودي في اليوم التالي؛ إذ قام بزيارة وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تلتها زيارة لشركة "روبن فليج" الدولية الرائدة في تبني أحدث الحلول التقنية في البناء، أعقبها زيارة لشركة "سربانا جورون" التي تعد من كبرى شركات الاستشارات الحضرية والبنية التحتية في آسيا، وتملك خبرات تتجاوز الـ 70 عامًا.

وزار رئيس الوفد السعودي رئيس اللجنة الوطنية العقارية معرض البناء البيئي، أعقبها بزيارة لمعرض مدينة سنغافورة الذي استعرض التحول الكبير في سنغافورة خلال الخمسين سنة الماضية؛ لتصبح واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في آسيا.

وزار الوفد شركتَي "دي بي المعماريون" و"مينهاردت" اللتين تعدان من كبرى الشركات الهندسية المستقلة في آسيا. أعقبها زيارة لهيئة الأراضي السنغافورية قبل أن يختتم الوفد جولته بزيارة لمجلس وكالات العقارية، ولشركة "آر إس بي المعماريون" للتخطيط والهندسة المحدودة.

وتهدف الزيارات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدَيْن.

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