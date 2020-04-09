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"البلدية والقروية": 130 ألف جولة رقابية لتوفير بيئة آمنة للمتسوّقين والحدّ من انتشار "كورونا"

تجنيد 100 ألف عامل و15 ألف مسؤول جولات رقابية و15 آلية نظافة و22 ألف معدّة ثقيلة وخفيفة

أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تواصل أعمال الرقابة المكثّفة على الأسواق والمطاعم لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، تسهم في الحدّ من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID 19.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي توالي تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير على مدار الساعة في الشوارع والساحات والحدائق العامة، ومراكز التسوق وأسواق النفع العام في شتى أنحاء المملكة؛ لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع.


ولفتت أنّها قامت بتجنيد أكثر من (100) ألف عامل بينهم (86) ألف عامل نظافة عامة، و(15) ألف مسؤول جولات رقابية من مشرفين ومراقبين ميدانيين، مدعومين بأكثر من (15) آلية نظافة، و(22) ألف آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة لتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات نفذت (130) ألف جولة رقابية، و(330) ألف جولة للإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى، كما تم تطهير أكثر من (66) ألف موقع بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، إضافة إلى أعمال النظافة العامة والمستمرة على مدار الساعة.

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية التزام المواطنين والمقيمين بتفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات والاشتراطات الصحية التي أصدرتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تمت خلال الأسبوعين الماضيين معالجة أكثر من 70 ألف بلاغ عبر خدمة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الرقابة المجتمعية في هذه المرحلة الحساسة كإجراء فعال لدعم الرقابة الميدانية من قبل المختصين في الأجهزة التنفيذية، والتي تأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والتقليل من عدد الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلدية والقروية": 130 ألف جولة رقابية لتوفير بيئة آمنة للمتسوّقين والحدّ من انتشار "كورونا"
سبق

أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تواصل أعمال الرقابة المكثّفة على الأسواق والمطاعم لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، تسهم في الحدّ من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID 19.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي توالي تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير على مدار الساعة في الشوارع والساحات والحدائق العامة، ومراكز التسوق وأسواق النفع العام في شتى أنحاء المملكة؛ لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع.


ولفتت أنّها قامت بتجنيد أكثر من (100) ألف عامل بينهم (86) ألف عامل نظافة عامة، و(15) ألف مسؤول جولات رقابية من مشرفين ومراقبين ميدانيين، مدعومين بأكثر من (15) آلية نظافة، و(22) ألف آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة لتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات نفذت (130) ألف جولة رقابية، و(330) ألف جولة للإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى، كما تم تطهير أكثر من (66) ألف موقع بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، إضافة إلى أعمال النظافة العامة والمستمرة على مدار الساعة.

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية التزام المواطنين والمقيمين بتفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات والاشتراطات الصحية التي أصدرتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تمت خلال الأسبوعين الماضيين معالجة أكثر من 70 ألف بلاغ عبر خدمة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الرقابة المجتمعية في هذه المرحلة الحساسة كإجراء فعال لدعم الرقابة الميدانية من قبل المختصين في الأجهزة التنفيذية، والتي تأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والتقليل من عدد الإصابات.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:06 PM

"البلدية والقروية": 130 ألف جولة رقابية لتوفير بيئة آمنة للمتسوّقين والحدّ من انتشار "كورونا"

تجنيد 100 ألف عامل و15 ألف مسؤول جولات رقابية و15 آلية نظافة و22 ألف معدّة ثقيلة وخفيفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تواصل أعمال الرقابة المكثّفة على الأسواق والمطاعم لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، تسهم في الحدّ من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID 19.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي توالي تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير على مدار الساعة في الشوارع والساحات والحدائق العامة، ومراكز التسوق وأسواق النفع العام في شتى أنحاء المملكة؛ لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع.


ولفتت أنّها قامت بتجنيد أكثر من (100) ألف عامل بينهم (86) ألف عامل نظافة عامة، و(15) ألف مسؤول جولات رقابية من مشرفين ومراقبين ميدانيين، مدعومين بأكثر من (15) آلية نظافة، و(22) ألف آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة لتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات نفذت (130) ألف جولة رقابية، و(330) ألف جولة للإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى، كما تم تطهير أكثر من (66) ألف موقع بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، إضافة إلى أعمال النظافة العامة والمستمرة على مدار الساعة.

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية التزام المواطنين والمقيمين بتفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات والاشتراطات الصحية التي أصدرتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تمت خلال الأسبوعين الماضيين معالجة أكثر من 70 ألف بلاغ عبر خدمة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الرقابة المجتمعية في هذه المرحلة الحساسة كإجراء فعال لدعم الرقابة الميدانية من قبل المختصين في الأجهزة التنفيذية، والتي تأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والتقليل من عدد الإصابات.

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