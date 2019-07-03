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بدء المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل .. غداً

باقات وبرامج .. يحقق الشمولية حيث يخدم مجموعة من الفئات

تبدأ غداً الخميس غرة ذي القعدة المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخصّصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علماً أنه حتى يتمكّن زائر البوابة من إتمام الحجز، فإنه غير مُلزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9 /1440 هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلمان مشاط، قد أوضح أن المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

وبيّن أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية حيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ وتهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفَي التعاقد، والإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة حصراً في المسار، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكل البرامج المعتمدة، وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة، مؤكداً أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.

وتتضمن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة خطوات ميسرة ومعدودة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكّد من أحقيته للحج، ومن ثم يُتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيراً ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

وصنفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي ستقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، إلى ست باقات، على النحو التالي:

باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561 - 8161 ريالاً، فيما أن "باقة ضيافة 1 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310 - 7910 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 2 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508 - 7108 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 3 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708 - 6308 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 4 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريالات، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يُطلق عليه سابقاً "برنامج حج منخفض التكلفة"، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447 - 4797 ريالاً، فيما أن باقة اقتصادي 2: تمثل ما كان يطلق عليه سابقاً "برنامج الحج الميسر"، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرّمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريالاً.

يُذكر أن البرامج كافة تقدم باقات متعددة الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وذات قيمة مضافة تخص السكن والنقل والإعاشة لتلبية احتياجات الحاج الكريم، حتى تكون هناك خيارات متنوعة تلائم ضيوف الرحمن كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل .. غداً
سبق

تبدأ غداً الخميس غرة ذي القعدة المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخصّصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علماً أنه حتى يتمكّن زائر البوابة من إتمام الحجز، فإنه غير مُلزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9 /1440 هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلمان مشاط، قد أوضح أن المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

وبيّن أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية حيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ وتهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفَي التعاقد، والإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة حصراً في المسار، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكل البرامج المعتمدة، وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة، مؤكداً أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.

وتتضمن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة خطوات ميسرة ومعدودة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكّد من أحقيته للحج، ومن ثم يُتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيراً ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

وصنفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي ستقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، إلى ست باقات، على النحو التالي:

باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561 - 8161 ريالاً، فيما أن "باقة ضيافة 1 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310 - 7910 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 2 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508 - 7108 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 3 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708 - 6308 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 4 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريالات، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يُطلق عليه سابقاً "برنامج حج منخفض التكلفة"، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447 - 4797 ريالاً، فيما أن باقة اقتصادي 2: تمثل ما كان يطلق عليه سابقاً "برنامج الحج الميسر"، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرّمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريالاً.

يُذكر أن البرامج كافة تقدم باقات متعددة الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وذات قيمة مضافة تخص السكن والنقل والإعاشة لتلبية احتياجات الحاج الكريم، حتى تكون هناك خيارات متنوعة تلائم ضيوف الرحمن كافة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
09:28 AM

بدء المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل .. غداً

باقات وبرامج .. يحقق الشمولية حيث يخدم مجموعة من الفئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ غداً الخميس غرة ذي القعدة المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخصّصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علماً أنه حتى يتمكّن زائر البوابة من إتمام الحجز، فإنه غير مُلزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9 /1440 هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلمان مشاط، قد أوضح أن المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

وبيّن أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية حيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ وتهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفَي التعاقد، والإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة حصراً في المسار، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكل البرامج المعتمدة، وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة، مؤكداً أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.

وتتضمن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة خطوات ميسرة ومعدودة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكّد من أحقيته للحج، ومن ثم يُتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيراً ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

وصنفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي ستقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، إلى ست باقات، على النحو التالي:

باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561 - 8161 ريالاً، فيما أن "باقة ضيافة 1 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310 - 7910 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 2 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508 - 7108 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 3 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708 - 6308 ريالات، فيما أن "باقة ضيافة 4 بلس" توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريالات، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يُطلق عليه سابقاً "برنامج حج منخفض التكلفة"، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447 - 4797 ريالاً، فيما أن باقة اقتصادي 2: تمثل ما كان يطلق عليه سابقاً "برنامج الحج الميسر"، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرّمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريالاً.

يُذكر أن البرامج كافة تقدم باقات متعددة الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وذات قيمة مضافة تخص السكن والنقل والإعاشة لتلبية احتياجات الحاج الكريم، حتى تكون هناك خيارات متنوعة تلائم ضيوف الرحمن كافة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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