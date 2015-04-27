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"تعليم جدة" تحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 2030

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بجدة وجميع منسوبيها ومنسوباتها بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 م، وذلك من خلال حملة إعلامية تُبرز من خلالها المكاسب التي تحققت للرؤية الوطنية خلال الفترة الماضية والجهود المخلصة التي بذلت في سبيل ذلك من خلال تناولها عبر وسائل التواصل التعليمية المختلفة.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 تجعلنا نفخر بهذا الوطن وقيادته وما تضمنته الرؤية المباركة من خطط شاملة ونقلة نوعية في جميع القطاعات والمجالات، ومن ضمنها قطاع التعليم الذي يُعد أحد أهم الأهداف البارزة لهذه الرؤية التي تسعى إلى تطويره لينافس كبرى بلدان العالم في هذا الشأن، وليس أدل على ذلك مما حققه التعليم عن بُعد، الذي يواكب رؤية المملكة 2030، من نتائج قياسية على المستوى العالمي في ظل الجائحة.

وأضاف: "ومع بداية الربع الثاني من عام 2021، يشهد الوطن انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستمر إلى عام 2025 وتُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، لنرى الإنجازات تتبلور وتتحقق على أرض الواقع في المستقبل المنظور بمشيئة الله من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج واضحة وأرست أسس النجاح، بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة متمثلة في عزم وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله".

تعليم جدة الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم جدة" تحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 2030
سبق

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بجدة وجميع منسوبيها ومنسوباتها بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 م، وذلك من خلال حملة إعلامية تُبرز من خلالها المكاسب التي تحققت للرؤية الوطنية خلال الفترة الماضية والجهود المخلصة التي بذلت في سبيل ذلك من خلال تناولها عبر وسائل التواصل التعليمية المختلفة.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 تجعلنا نفخر بهذا الوطن وقيادته وما تضمنته الرؤية المباركة من خطط شاملة ونقلة نوعية في جميع القطاعات والمجالات، ومن ضمنها قطاع التعليم الذي يُعد أحد أهم الأهداف البارزة لهذه الرؤية التي تسعى إلى تطويره لينافس كبرى بلدان العالم في هذا الشأن، وليس أدل على ذلك مما حققه التعليم عن بُعد، الذي يواكب رؤية المملكة 2030، من نتائج قياسية على المستوى العالمي في ظل الجائحة.

وأضاف: "ومع بداية الربع الثاني من عام 2021، يشهد الوطن انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستمر إلى عام 2025 وتُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، لنرى الإنجازات تتبلور وتتحقق على أرض الواقع في المستقبل المنظور بمشيئة الله من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج واضحة وأرست أسس النجاح، بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة متمثلة في عزم وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله".

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
08:56 PM

"تعليم جدة" تحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 2030

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عبدالله الراجحي - الرياض
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تحتفي الإدارة العامة للتعليم بجدة وجميع منسوبيها ومنسوباتها بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 م، وذلك من خلال حملة إعلامية تُبرز من خلالها المكاسب التي تحققت للرؤية الوطنية خلال الفترة الماضية والجهود المخلصة التي بذلت في سبيل ذلك من خلال تناولها عبر وسائل التواصل التعليمية المختلفة.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 تجعلنا نفخر بهذا الوطن وقيادته وما تضمنته الرؤية المباركة من خطط شاملة ونقلة نوعية في جميع القطاعات والمجالات، ومن ضمنها قطاع التعليم الذي يُعد أحد أهم الأهداف البارزة لهذه الرؤية التي تسعى إلى تطويره لينافس كبرى بلدان العالم في هذا الشأن، وليس أدل على ذلك مما حققه التعليم عن بُعد، الذي يواكب رؤية المملكة 2030، من نتائج قياسية على المستوى العالمي في ظل الجائحة.

وأضاف: "ومع بداية الربع الثاني من عام 2021، يشهد الوطن انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستمر إلى عام 2025 وتُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، لنرى الإنجازات تتبلور وتتحقق على أرض الواقع في المستقبل المنظور بمشيئة الله من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج واضحة وأرست أسس النجاح، بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة متمثلة في عزم وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله".

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