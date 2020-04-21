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"الحصان": لا أتوقع إيقاف السوق المالية بسبب "كورونا".. ونية طرح "تداول" قائمة

نوه بمزيد من الاكتتابات بالمرحلة المقبلة والسعي لتطبيق مؤشر العقود الآجلة بعد الإقفال

كشف المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، عن أن نية طرح الشركة في السوق موجودة، وسيتم ذلك في وقته؛ مبينًا أن ذلك لن يكون خلال هذا العام 2020، وقد يكون في العام القادم.

وأوضح "الحصان" في إحدى جلسات ندوة "أكسجين الأسواق" التي عُقدت افتراضيًّا، وأدارها الإعلامي محمد بن سعد، أن البعض يطالب بظهور "تداول" إعلاميًّا خلال الأزمات ومنها جائحة كورونا التي نمرّ بها، وهذا ليس من الأدوار المنوطة بـ"تداول" التي ينصبّ عملها على التنظيم وتهيئة الظروف التقنية المناسبة للتداول والرقابة على معايير الإفصاح والشفافية وتطبيق الأنظمة والقوانين بشكل عام.

وفي معرض رده على سبب عدم وجود مؤشر للعقود الآجلة بعد إقفال السوق وقبل الافتتاح، قال "الحصان": "لدينا نية في ذلك، وسنعمل على تطبيقه في السوق بعد اختفاء ظروف كورونا"؛ معتبرًا ذلك من الأسباب التي ستنعش سوق التداول، وستكون ذات مردود جيد.

وزاد: "نتوقع طرح المزيد من الشركات في الفترة المقبلة عطفًا على متانة سوقنا واقتصادنا بشكل عام، وهذا لن يكون حِكرًا على السوق الرئيسية بل سيمتد إلى السوق الموازية كذلك".

وعن إمكانية إيقاف "تداول" في ظل أزمة جائحة كورونا، قال "الحصان": "على المستوى الشخصي لا أتوقع ذلك".

يُذكر أن ندوة "أكسجين الأسواق" تَطَرّقت لعدد من الموضوعات في ثلاث جلسات؛ الأولى كانت بعنوان النفط في ظل الأزمات، وتحدّث فيها كل من وائل مهدي المختص في الشؤون البترولية، والدكتور صادق الركابي مدير وحدة البحوث الاقتصادية، والجلسة الثانية كانت بعنوان إدارة الأسواق المالية في ظل الأزمات، وتحدث فيها المدير التنفيذي لـ"تداول" المهندس خالد الحصان، وعبدالله الربدي مؤسس مجلس الجمعية المالية، ومحمود الكوهجي المدير التنفيذي لأرباح المالية.

فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "الأزمات والتنبؤات تصنع الفرق"، وتحدّث فيها كل من مدير الأبحاث في "الراجحي المالية" مازن السديري، ويوسف قسطنطيني كبير مديري محافظ خاصة، ومحمد السويد المتخصص في إدارة الأصول.

فيروس كورونا الجديد تداول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصان": لا أتوقع إيقاف السوق المالية بسبب "كورونا".. ونية طرح "تداول" قائمة
سبق

كشف المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، عن أن نية طرح الشركة في السوق موجودة، وسيتم ذلك في وقته؛ مبينًا أن ذلك لن يكون خلال هذا العام 2020، وقد يكون في العام القادم.

وأوضح "الحصان" في إحدى جلسات ندوة "أكسجين الأسواق" التي عُقدت افتراضيًّا، وأدارها الإعلامي محمد بن سعد، أن البعض يطالب بظهور "تداول" إعلاميًّا خلال الأزمات ومنها جائحة كورونا التي نمرّ بها، وهذا ليس من الأدوار المنوطة بـ"تداول" التي ينصبّ عملها على التنظيم وتهيئة الظروف التقنية المناسبة للتداول والرقابة على معايير الإفصاح والشفافية وتطبيق الأنظمة والقوانين بشكل عام.

وفي معرض رده على سبب عدم وجود مؤشر للعقود الآجلة بعد إقفال السوق وقبل الافتتاح، قال "الحصان": "لدينا نية في ذلك، وسنعمل على تطبيقه في السوق بعد اختفاء ظروف كورونا"؛ معتبرًا ذلك من الأسباب التي ستنعش سوق التداول، وستكون ذات مردود جيد.

وزاد: "نتوقع طرح المزيد من الشركات في الفترة المقبلة عطفًا على متانة سوقنا واقتصادنا بشكل عام، وهذا لن يكون حِكرًا على السوق الرئيسية بل سيمتد إلى السوق الموازية كذلك".

وعن إمكانية إيقاف "تداول" في ظل أزمة جائحة كورونا، قال "الحصان": "على المستوى الشخصي لا أتوقع ذلك".

يُذكر أن ندوة "أكسجين الأسواق" تَطَرّقت لعدد من الموضوعات في ثلاث جلسات؛ الأولى كانت بعنوان النفط في ظل الأزمات، وتحدّث فيها كل من وائل مهدي المختص في الشؤون البترولية، والدكتور صادق الركابي مدير وحدة البحوث الاقتصادية، والجلسة الثانية كانت بعنوان إدارة الأسواق المالية في ظل الأزمات، وتحدث فيها المدير التنفيذي لـ"تداول" المهندس خالد الحصان، وعبدالله الربدي مؤسس مجلس الجمعية المالية، ومحمود الكوهجي المدير التنفيذي لأرباح المالية.

فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "الأزمات والتنبؤات تصنع الفرق"، وتحدّث فيها كل من مدير الأبحاث في "الراجحي المالية" مازن السديري، ويوسف قسطنطيني كبير مديري محافظ خاصة، ومحمد السويد المتخصص في إدارة الأصول.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:58 PM

"الحصان": لا أتوقع إيقاف السوق المالية بسبب "كورونا".. ونية طرح "تداول" قائمة

نوه بمزيد من الاكتتابات بالمرحلة المقبلة والسعي لتطبيق مؤشر العقود الآجلة بعد الإقفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، عن أن نية طرح الشركة في السوق موجودة، وسيتم ذلك في وقته؛ مبينًا أن ذلك لن يكون خلال هذا العام 2020، وقد يكون في العام القادم.

وأوضح "الحصان" في إحدى جلسات ندوة "أكسجين الأسواق" التي عُقدت افتراضيًّا، وأدارها الإعلامي محمد بن سعد، أن البعض يطالب بظهور "تداول" إعلاميًّا خلال الأزمات ومنها جائحة كورونا التي نمرّ بها، وهذا ليس من الأدوار المنوطة بـ"تداول" التي ينصبّ عملها على التنظيم وتهيئة الظروف التقنية المناسبة للتداول والرقابة على معايير الإفصاح والشفافية وتطبيق الأنظمة والقوانين بشكل عام.

وفي معرض رده على سبب عدم وجود مؤشر للعقود الآجلة بعد إقفال السوق وقبل الافتتاح، قال "الحصان": "لدينا نية في ذلك، وسنعمل على تطبيقه في السوق بعد اختفاء ظروف كورونا"؛ معتبرًا ذلك من الأسباب التي ستنعش سوق التداول، وستكون ذات مردود جيد.

وزاد: "نتوقع طرح المزيد من الشركات في الفترة المقبلة عطفًا على متانة سوقنا واقتصادنا بشكل عام، وهذا لن يكون حِكرًا على السوق الرئيسية بل سيمتد إلى السوق الموازية كذلك".

وعن إمكانية إيقاف "تداول" في ظل أزمة جائحة كورونا، قال "الحصان": "على المستوى الشخصي لا أتوقع ذلك".

يُذكر أن ندوة "أكسجين الأسواق" تَطَرّقت لعدد من الموضوعات في ثلاث جلسات؛ الأولى كانت بعنوان النفط في ظل الأزمات، وتحدّث فيها كل من وائل مهدي المختص في الشؤون البترولية، والدكتور صادق الركابي مدير وحدة البحوث الاقتصادية، والجلسة الثانية كانت بعنوان إدارة الأسواق المالية في ظل الأزمات، وتحدث فيها المدير التنفيذي لـ"تداول" المهندس خالد الحصان، وعبدالله الربدي مؤسس مجلس الجمعية المالية، ومحمود الكوهجي المدير التنفيذي لأرباح المالية.

فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "الأزمات والتنبؤات تصنع الفرق"، وتحدّث فيها كل من مدير الأبحاث في "الراجحي المالية" مازن السديري، ويوسف قسطنطيني كبير مديري محافظ خاصة، ومحمد السويد المتخصص في إدارة الأصول.

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