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في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

كتاب خرج للنور بحفل ملتقى سيدات الفكر حيث كان التكريم لـ١٣سيدة

دشنت الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود، في يوم الوطن، كتاب هاجس الذي يحوي نصوصًا شعرية ترسمت بحب الوطن؛ وذلك بمتحف الجار الله العضيب في حفل ملتقى سيدات الفكر وبتعاون مع جمعية سيدات الاعمال لتكريم ١٣ سيدة سعودية.

الكتاب يحوي نصوصًا شعرية ترسمت بحب الوطن وتغنت فيها الأميرة بقصايد شعرية عديدة، وتحدثت الأمير عن الوطن وقالت: "قصة نحكيها في واحد وتسعين عامًا من التطور والنماء، همتنا هي وفاءٌٌ للوطن، أسماء سطرت سيرتها على صفحات التاريخ بمداد من نور، وكتبت ملامح العزَّة والكرامة حبّ الوطن يجمعنا".

وأضافت: "فيها الأمان وخيرها عبر الأزمان والعدل والميثاق فيها ركيزة هذه السعودية وطن خير الأوطان تحدت العالم بفترة وجيزة، هي لنا دار، نعم هي لقلوبنا وأجسادنا دار .. مجد نحكيه لأطفالنا لأحفادنا تاريخ نفخر أننا أبناء له… هي عزّنا وفخرنا مملكتنا الحبيبة".

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"
سبق

دشنت الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود، في يوم الوطن، كتاب هاجس الذي يحوي نصوصًا شعرية ترسمت بحب الوطن؛ وذلك بمتحف الجار الله العضيب في حفل ملتقى سيدات الفكر وبتعاون مع جمعية سيدات الاعمال لتكريم ١٣ سيدة سعودية.

الكتاب يحوي نصوصًا شعرية ترسمت بحب الوطن وتغنت فيها الأميرة بقصايد شعرية عديدة، وتحدثت الأمير عن الوطن وقالت: "قصة نحكيها في واحد وتسعين عامًا من التطور والنماء، همتنا هي وفاءٌٌ للوطن، أسماء سطرت سيرتها على صفحات التاريخ بمداد من نور، وكتبت ملامح العزَّة والكرامة حبّ الوطن يجمعنا".

وأضافت: "فيها الأمان وخيرها عبر الأزمان والعدل والميثاق فيها ركيزة هذه السعودية وطن خير الأوطان تحدت العالم بفترة وجيزة، هي لنا دار، نعم هي لقلوبنا وأجسادنا دار .. مجد نحكيه لأطفالنا لأحفادنا تاريخ نفخر أننا أبناء له… هي عزّنا وفخرنا مملكتنا الحبيبة".

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
03:57 PM

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

كتاب خرج للنور بحفل ملتقى سيدات الفكر حيث كان التكريم لـ١٣سيدة

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حمد الفراج - الرياض
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دشنت الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود، في يوم الوطن، كتاب هاجس الذي يحوي نصوصًا شعرية ترسمت بحب الوطن؛ وذلك بمتحف الجار الله العضيب في حفل ملتقى سيدات الفكر وبتعاون مع جمعية سيدات الاعمال لتكريم ١٣ سيدة سعودية.

الكتاب يحوي نصوصًا شعرية ترسمت بحب الوطن وتغنت فيها الأميرة بقصايد شعرية عديدة، وتحدثت الأمير عن الوطن وقالت: "قصة نحكيها في واحد وتسعين عامًا من التطور والنماء، همتنا هي وفاءٌٌ للوطن، أسماء سطرت سيرتها على صفحات التاريخ بمداد من نور، وكتبت ملامح العزَّة والكرامة حبّ الوطن يجمعنا".

وأضافت: "فيها الأمان وخيرها عبر الأزمان والعدل والميثاق فيها ركيزة هذه السعودية وطن خير الأوطان تحدت العالم بفترة وجيزة، هي لنا دار، نعم هي لقلوبنا وأجسادنا دار .. مجد نحكيه لأطفالنا لأحفادنا تاريخ نفخر أننا أبناء له… هي عزّنا وفخرنا مملكتنا الحبيبة".

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