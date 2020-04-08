وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفاً بذلك أمر منع التجوّل، ويوثّق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

أحدهما يقود والآخر بصندوق الأمتعة.. القبض على شخصين خالفا منع التجوّل بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-08 أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين خالفا منع التجوّل ونشرا مخالفتهما في مواقع التواصل. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفاً بذلك أمر منع التجوّل، ويوثّق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 12:52 PM

أحدهما يقود والآخر بصندوق الأمتعة.. القبض على شخصين خالفا منع التجوّل بالرياض المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات لإحالتهما إلى النيابة





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أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين خالفا منع التجوّل ونشرا مخالفتهما في مواقع التواصل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفاً بذلك أمر منع التجوّل، ويوثّق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.