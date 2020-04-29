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الجامعة العربية تحذّر من انزلاق لبنان إلى ما لا تُحمد عقباه

طالبت الحكومة بسرعة إصلاح الاقتصاد وتهدئة الشارع

عبرت الجامعة العربية عن قلقها إزاء التطورات التي تجري في الشارع اللبناني، وخصوصًا في منطقة طرابلس، محذّرة من إمكانية انزلاق لبنان لمنحنى خطير، وداعية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات سريعة لإصلاح الاقتصاد وتلبية مطالب اللبنانيين.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: إن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني، وبالذات في طرابلس؛ هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين".

وأضاف في بيان له اليوم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط: أن "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص، ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا تُحمد عقباه، والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".

وتابع "زكي": أن "الحكومة اللبنانية مدعوّة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي، وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك".

وشدّد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على أنه يأمل أن حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين، تقود للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول.

لبنان

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الجامعة العربية تحذّر من انزلاق لبنان إلى ما لا تُحمد عقباه
سبق

عبرت الجامعة العربية عن قلقها إزاء التطورات التي تجري في الشارع اللبناني، وخصوصًا في منطقة طرابلس، محذّرة من إمكانية انزلاق لبنان لمنحنى خطير، وداعية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات سريعة لإصلاح الاقتصاد وتلبية مطالب اللبنانيين.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: إن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني، وبالذات في طرابلس؛ هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين".

وأضاف في بيان له اليوم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط: أن "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص، ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا تُحمد عقباه، والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".

وتابع "زكي": أن "الحكومة اللبنانية مدعوّة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي، وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك".

وشدّد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على أنه يأمل أن حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين، تقود للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:39 PM

الجامعة العربية تحذّر من انزلاق لبنان إلى ما لا تُحمد عقباه

طالبت الحكومة بسرعة إصلاح الاقتصاد وتهدئة الشارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبرت الجامعة العربية عن قلقها إزاء التطورات التي تجري في الشارع اللبناني، وخصوصًا في منطقة طرابلس، محذّرة من إمكانية انزلاق لبنان لمنحنى خطير، وداعية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات سريعة لإصلاح الاقتصاد وتلبية مطالب اللبنانيين.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: إن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني، وبالذات في طرابلس؛ هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين".

وأضاف في بيان له اليوم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط: أن "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص، ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا تُحمد عقباه، والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".

وتابع "زكي": أن "الحكومة اللبنانية مدعوّة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي، وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك".

وشدّد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على أنه يأمل أن حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين، تقود للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول.

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