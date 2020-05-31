النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي

بدلاً من البلاستيكية أو الورقية المعمول بها .. ضمن الإجراءات الاحترازية

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المطاعم والمقاهي بالمنطقة، بتفضيل عرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقاً، حيث بدأت أمانة المنطقة الشرقية منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية بتوجيه البلديات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق التابعة لها حرصت من خلال جولاتها على التأكّد من تطبيق المطاعم والمقاهي الإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة والتأكّد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة إلى اللمس، كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العائلات ووجود الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف.

كما أكّدت الفرق على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول العاملين وخروجهم وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات مع التأكيد على إدارات المطاعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها في أثناء تناول الطعام فقط وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في السيارة تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول مَن لديهم أعراض تنفسية.

وأكّدت أمانة المنطقة الشرقية على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محال ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ ١٢ ليلاً.

يُذكر أن الأمانة حرصت من خلال جولاتها على المطاعم على التأكيد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لعمل تلك المطاعم، منبهةً على الجميع أنه في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي
سبق

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المطاعم والمقاهي بالمنطقة، بتفضيل عرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقاً، حيث بدأت أمانة المنطقة الشرقية منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية بتوجيه البلديات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق التابعة لها حرصت من خلال جولاتها على التأكّد من تطبيق المطاعم والمقاهي الإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة والتأكّد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة إلى اللمس، كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العائلات ووجود الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف.

كما أكّدت الفرق على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول العاملين وخروجهم وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات مع التأكيد على إدارات المطاعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها في أثناء تناول الطعام فقط وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في السيارة تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول مَن لديهم أعراض تنفسية.

وأكّدت أمانة المنطقة الشرقية على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محال ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ ١٢ ليلاً.

يُذكر أن الأمانة حرصت من خلال جولاتها على المطاعم على التأكيد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لعمل تلك المطاعم، منبهةً على الجميع أنه في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:41 PM

أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي

بدلاً من البلاستيكية أو الورقية المعمول بها .. ضمن الإجراءات الاحترازية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
577

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المطاعم والمقاهي بالمنطقة، بتفضيل عرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقاً، حيث بدأت أمانة المنطقة الشرقية منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية بتوجيه البلديات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق التابعة لها حرصت من خلال جولاتها على التأكّد من تطبيق المطاعم والمقاهي الإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة والتأكّد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة إلى اللمس، كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العائلات ووجود الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف.

كما أكّدت الفرق على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول العاملين وخروجهم وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات مع التأكيد على إدارات المطاعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها في أثناء تناول الطعام فقط وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في السيارة تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول مَن لديهم أعراض تنفسية.

وأكّدت أمانة المنطقة الشرقية على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محال ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ ١٢ ليلاً.

يُذكر أن الأمانة حرصت من خلال جولاتها على المطاعم على التأكيد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لعمل تلك المطاعم، منبهةً على الجميع أنه في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,662
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,978
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة