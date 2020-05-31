أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي

بدلاً من البلاستيكية أو الورقية المعمول بها .. ضمن الإجراءات الاحترازية

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المطاعم والمقاهي بالمنطقة، بتفضيل عرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقاً، حيث بدأت أمانة المنطقة الشرقية منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية بتوجيه البلديات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق التابعة لها حرصت من خلال جولاتها على التأكّد من تطبيق المطاعم والمقاهي الإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة والتأكّد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة إلى اللمس، كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العائلات ووجود الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف.

كما أكّدت الفرق على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول العاملين وخروجهم وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات مع التأكيد على إدارات المطاعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها في أثناء تناول الطعام فقط وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في السيارة تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول مَن لديهم أعراض تنفسية.

وأكّدت أمانة المنطقة الشرقية على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محال ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ ١٢ ليلاً.

يُذكر أن الأمانة حرصت من خلال جولاتها على المطاعم على التأكيد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لعمل تلك المطاعم، منبهةً على الجميع أنه في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.