أسقطه "الفيحاء".. "العميد" يصاب بجرح جديد

في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضاعف الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء جراح نظيره الاتحاد، حينما أسقطه بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، على أرض ملعب المجمعة، ضمن مافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة قفز الفيحاء للمركز العاشر وبعشر نقاط، فيما بقي الاتحاد متذيلاً القائمة وبنقطتين فقط.

وفي التفاصيل، سعى الاتحاد لبلوغ مرمى المستضيف مبكراً من خلال النزعات الهجومية عن طريق الأطراف تارة وأخرى في العمق.

شكّل الثنائي عمر المزيعل والعائد من الإيقاف حسن معاذ خطورة على مرمى الفيحاء، بالإضافة إلى تحركات فهد المولد.

في المقابل، كان ثنائي (البرتقالي) "إسبريا" وزميله "روني فرنانديز" الأخطر من خلال استثمار الكرات المرتدة السريعة، حيث استثمر الأول كرة بينية وصلته من توفيق أبوحيمد، انطلق بها من منتصف الملعب، واضعاً إياها داخل شباك فواز القرني كهدف أول للفيحاء.

لم ينتظر الضيوف كثيراً لتعديل النتيجة، حيث استطاع "رومارينهو"، ومن رأسية عند الدقيقة 23 وصلته من عمر المزيعل، إسكان الكرة داخل شباك الحارس الفيحاوي "بونيا" كهدف تعديل أعاد ترتيب أوراق الاتحاد من جديد داخل الميدان.

استمر اللعب سجالاً بين الطرفين مع عدم التمكّن من السيطرة على الكرة في بعض الأحيان؛ بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على المجمعة.

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 54 أنقذ الحارس الاتحادي "القرني" مرماه من هدف مؤكد من قدم "إسبيريا"، لكن اللاعب الفيحاوي الآخر "إلكيساندروس" زاد جراح الضيوف بهدف ثانٍ بعد استثماره كرة زميله عبدالكريم القحطاني العائد من الإصابة.

عند الدقيقة 75 سدد البديل الاتحادي "فيلانويفا" كرة من خارج الصندوق الفيحاوي اعتلت العارضة إلى خارج الملعب، كما هو الحال لتسديدة زميله فالديفيا عند الدقيقة 80.

شهد اللقاء تألق الحارس الاتحادي فواز القرني، وأنقذ مرماه من أكثر من كرة خطرة كان آخرها عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (93).

لم يستطع الاتحاد التعديل في الوقت المتبقى لصلابة دفاع الفيحاء، وغياب الحلول الفردية ليواصل مسلسل السقوط.