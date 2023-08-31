وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.

اعتراض وإسقاط مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها ومعلومات تشير إلى وقوع 8 إصابات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-31 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي. وقال التحالف وفق "الإخبارية": المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية. وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 11:44 AM

اخر تعديل 31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 11:23 PM

اعتراض وإسقاط مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها ومعلومات تشير إلى وقوع 8 إصابات التحالف: تضرر طائرة مدنية.. الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.

وقال التحالف وفق "الإخبارية": المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.