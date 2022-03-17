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الأهلي وجماهيره يحتفلون بالذكرى الـ 83 لتأسيس النادي

تحت عبارة "وعبر الزمان سنمضي معًا"

نشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو، بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ83 لتأسيس النادي، تحت عنوان "وعبر الزمان سنمضي معًا".

واستهل الحساب الرسمي للنادي المقطع المصور، بكلمة للأمير الراحل عبد الله الفيصل، أحد رموز النادي، حيث قال: "النادي ما هو ملكي ولا ملك خالد بن عبد الله ولا ملك أي شخص آخر، إنما ملك جمهوره، إذا تخلى عنه جمهوره.. طاح".

وأظهر المقطع الجماهيرية الجارفة التي يحظى بها الأهلي، من خلال مقاطع للجماهير، عبر عصور مختلفة، بينها مقطع للأسطورة مارادونا لدى مشاركته في مباراة للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس النادي.

يُشار إلى أن نادي الأهلي عام 1355 هـ ـ 1937 م على يد أربعة شبان حيث نبتت فكرة تأسيسه بين عددٍ من الطلاب في مدرسة الفلاح أقدم مدارس مدينة جدة وكلفوا الأستاذ حسن محمود شمس بالعمل على إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود ليكون فيما بعد أول من يتولى مهمة رئاسة مجلس إدارة النادي.

وقد سمي بالأهلي تيمنًا بالنادي الأهلي بمصر الذائع الصيت آنذاك ومطابقًا لأحاسيسهم بمعاني روابط الأهل.

ويعد الأمير عبد الله الفيصل هو المؤسس الفعلي للنادي ورمزه بسبب تطويره للنادي في أغلب نشاطاته المختلفة وكان له اليد العليا فيما وصل النادي إليه الآن فقد أحضر مشاهير كرة القدم العالمية في تلك الفترة للعب للنادي الأهلي من مدربين ولاعبين على سبيل المثال أحضر المدرب العالمي ديدي وهو أول مدرب برازيلي يدرب ناديًا سعوديًا وأيضًا الداهية البرازيلي المدرب تيلي سانتانا الذي درب منتخب البرازيل لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1982 وأحضر أشهر لاعبي العالم على الإطلاق دييغو مارادونا في اليوبيل الذهبي بعد مرور خمسين سنة على تأسيس النادي عام 1408 هـ كما أحضر منتخب البرازيل لكرة القدم أبطال العالم للعب مع النادي الأهلي.

من جانب آخر احتفلت جماهير النادي بمرور 83 عامًا على تأسيس النادي الجداوي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي وجماهيره يحتفلون بالذكرى الـ 83 لتأسيس النادي
سبق

نشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو، بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ83 لتأسيس النادي، تحت عنوان "وعبر الزمان سنمضي معًا".

واستهل الحساب الرسمي للنادي المقطع المصور، بكلمة للأمير الراحل عبد الله الفيصل، أحد رموز النادي، حيث قال: "النادي ما هو ملكي ولا ملك خالد بن عبد الله ولا ملك أي شخص آخر، إنما ملك جمهوره، إذا تخلى عنه جمهوره.. طاح".

وأظهر المقطع الجماهيرية الجارفة التي يحظى بها الأهلي، من خلال مقاطع للجماهير، عبر عصور مختلفة، بينها مقطع للأسطورة مارادونا لدى مشاركته في مباراة للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس النادي.

يُشار إلى أن نادي الأهلي عام 1355 هـ ـ 1937 م على يد أربعة شبان حيث نبتت فكرة تأسيسه بين عددٍ من الطلاب في مدرسة الفلاح أقدم مدارس مدينة جدة وكلفوا الأستاذ حسن محمود شمس بالعمل على إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود ليكون فيما بعد أول من يتولى مهمة رئاسة مجلس إدارة النادي.

وقد سمي بالأهلي تيمنًا بالنادي الأهلي بمصر الذائع الصيت آنذاك ومطابقًا لأحاسيسهم بمعاني روابط الأهل.

ويعد الأمير عبد الله الفيصل هو المؤسس الفعلي للنادي ورمزه بسبب تطويره للنادي في أغلب نشاطاته المختلفة وكان له اليد العليا فيما وصل النادي إليه الآن فقد أحضر مشاهير كرة القدم العالمية في تلك الفترة للعب للنادي الأهلي من مدربين ولاعبين على سبيل المثال أحضر المدرب العالمي ديدي وهو أول مدرب برازيلي يدرب ناديًا سعوديًا وأيضًا الداهية البرازيلي المدرب تيلي سانتانا الذي درب منتخب البرازيل لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1982 وأحضر أشهر لاعبي العالم على الإطلاق دييغو مارادونا في اليوبيل الذهبي بعد مرور خمسين سنة على تأسيس النادي عام 1408 هـ كما أحضر منتخب البرازيل لكرة القدم أبطال العالم للعب مع النادي الأهلي.

من جانب آخر احتفلت جماهير النادي بمرور 83 عامًا على تأسيس النادي الجداوي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:54 PM

الأهلي وجماهيره يحتفلون بالذكرى الـ 83 لتأسيس النادي

تحت عبارة "وعبر الزمان سنمضي معًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو، بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ83 لتأسيس النادي، تحت عنوان "وعبر الزمان سنمضي معًا".

واستهل الحساب الرسمي للنادي المقطع المصور، بكلمة للأمير الراحل عبد الله الفيصل، أحد رموز النادي، حيث قال: "النادي ما هو ملكي ولا ملك خالد بن عبد الله ولا ملك أي شخص آخر، إنما ملك جمهوره، إذا تخلى عنه جمهوره.. طاح".

وأظهر المقطع الجماهيرية الجارفة التي يحظى بها الأهلي، من خلال مقاطع للجماهير، عبر عصور مختلفة، بينها مقطع للأسطورة مارادونا لدى مشاركته في مباراة للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس النادي.

يُشار إلى أن نادي الأهلي عام 1355 هـ ـ 1937 م على يد أربعة شبان حيث نبتت فكرة تأسيسه بين عددٍ من الطلاب في مدرسة الفلاح أقدم مدارس مدينة جدة وكلفوا الأستاذ حسن محمود شمس بالعمل على إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود ليكون فيما بعد أول من يتولى مهمة رئاسة مجلس إدارة النادي.

وقد سمي بالأهلي تيمنًا بالنادي الأهلي بمصر الذائع الصيت آنذاك ومطابقًا لأحاسيسهم بمعاني روابط الأهل.

ويعد الأمير عبد الله الفيصل هو المؤسس الفعلي للنادي ورمزه بسبب تطويره للنادي في أغلب نشاطاته المختلفة وكان له اليد العليا فيما وصل النادي إليه الآن فقد أحضر مشاهير كرة القدم العالمية في تلك الفترة للعب للنادي الأهلي من مدربين ولاعبين على سبيل المثال أحضر المدرب العالمي ديدي وهو أول مدرب برازيلي يدرب ناديًا سعوديًا وأيضًا الداهية البرازيلي المدرب تيلي سانتانا الذي درب منتخب البرازيل لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1982 وأحضر أشهر لاعبي العالم على الإطلاق دييغو مارادونا في اليوبيل الذهبي بعد مرور خمسين سنة على تأسيس النادي عام 1408 هـ كما أحضر منتخب البرازيل لكرة القدم أبطال العالم للعب مع النادي الأهلي.

من جانب آخر احتفلت جماهير النادي بمرور 83 عامًا على تأسيس النادي الجداوي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

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