النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تركيا" ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا بمؤشر السلام العالمي 2020

التقييم يشمل الصدامات الداخلية والخارجية والعسكرة والأمن المجتمعي

حلّت تركيا في المركز 150 بين 163 دولة، واقعة بين كوريا الشمالية وفنزويلا، لتكون بذلك ضمن أسوأ الدول من حيث مؤشر السلام بين الدول الأوروبية.

ونشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصائيات لمؤشر السلام العالمي 2020، والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن تقييم الدول يتم من خلال 23 بندًا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي: "الصدامات الداخلية والخارجية، والعسكرة، والأمن المجتمعي”.

المعهد أوضح في تقريره أنه بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن مؤشر السلام حول العالم لعام 2020 تراجع بنحو 0.34% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه التراجع التاسع خلال 12 عامًا الأخيرة.

التقرير أوضح، بحسب زمان التركية، أنه قد تم تسجيل تحسن في 81 دولة على مدار العام الماضي، وأن مؤشر السلام في 80 دولة أخرى ازداد سوءًا خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن أيسلندا مستمرة على رأس قائمة الدول الأكثر سلامًا منذ عام 2008، وبعدها نيوزيلندا، ثم النمسا، والبرتغال، والدنمارك.

أما الدول الأقلّ سلامًا، فكانت أفغانستان، ومن بعدها سوريا، ثم العراق، ثم جنوب السودان، ثم اليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"تركيا" ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا بمؤشر السلام العالمي 2020
سبق

حلّت تركيا في المركز 150 بين 163 دولة، واقعة بين كوريا الشمالية وفنزويلا، لتكون بذلك ضمن أسوأ الدول من حيث مؤشر السلام بين الدول الأوروبية.

ونشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصائيات لمؤشر السلام العالمي 2020، والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن تقييم الدول يتم من خلال 23 بندًا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي: "الصدامات الداخلية والخارجية، والعسكرة، والأمن المجتمعي”.

المعهد أوضح في تقريره أنه بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن مؤشر السلام حول العالم لعام 2020 تراجع بنحو 0.34% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه التراجع التاسع خلال 12 عامًا الأخيرة.

التقرير أوضح، بحسب زمان التركية، أنه قد تم تسجيل تحسن في 81 دولة على مدار العام الماضي، وأن مؤشر السلام في 80 دولة أخرى ازداد سوءًا خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن أيسلندا مستمرة على رأس قائمة الدول الأكثر سلامًا منذ عام 2008، وبعدها نيوزيلندا، ثم النمسا، والبرتغال، والدنمارك.

أما الدول الأقلّ سلامًا، فكانت أفغانستان، ومن بعدها سوريا، ثم العراق، ثم جنوب السودان، ثم اليمن.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:22 PM

"تركيا" ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا بمؤشر السلام العالمي 2020

التقييم يشمل الصدامات الداخلية والخارجية والعسكرة والأمن المجتمعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,155

حلّت تركيا في المركز 150 بين 163 دولة، واقعة بين كوريا الشمالية وفنزويلا، لتكون بذلك ضمن أسوأ الدول من حيث مؤشر السلام بين الدول الأوروبية.

ونشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصائيات لمؤشر السلام العالمي 2020، والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن تقييم الدول يتم من خلال 23 بندًا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي: "الصدامات الداخلية والخارجية، والعسكرة، والأمن المجتمعي”.

المعهد أوضح في تقريره أنه بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن مؤشر السلام حول العالم لعام 2020 تراجع بنحو 0.34% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه التراجع التاسع خلال 12 عامًا الأخيرة.

التقرير أوضح، بحسب زمان التركية، أنه قد تم تسجيل تحسن في 81 دولة على مدار العام الماضي، وأن مؤشر السلام في 80 دولة أخرى ازداد سوءًا خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن أيسلندا مستمرة على رأس قائمة الدول الأكثر سلامًا منذ عام 2008، وبعدها نيوزيلندا، ثم النمسا، والبرتغال، والدنمارك.

أما الدول الأقلّ سلامًا، فكانت أفغانستان، ومن بعدها سوريا، ثم العراق، ثم جنوب السودان، ثم اليمن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,618
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,170

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة