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المسحل يشارك في اجتماع الفيفا للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا

تم خلاله استعراض خطط التعامل مع أزمة فيروس كورونا

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الخميس، في الاجتماع التي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكل اتحاد، ومناقشة التطورات الأخيرة للعبة.

وأكد المسحل أن الاجتماع جسّد حرص الاتحاد الدولي على متابعة النشاطات الكروية في العالم بشكل مباشر والعمل على مساندة الجهود لعودة الحياة للملاعب الكروية في ظل أزمة فيروس كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل يشارك في اجتماع الفيفا للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا
سبق

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الخميس، في الاجتماع التي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكل اتحاد، ومناقشة التطورات الأخيرة للعبة.

وأكد المسحل أن الاجتماع جسّد حرص الاتحاد الدولي على متابعة النشاطات الكروية في العالم بشكل مباشر والعمل على مساندة الجهود لعودة الحياة للملاعب الكروية في ظل أزمة فيروس كورونا.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:15 PM

المسحل يشارك في اجتماع الفيفا للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا

تم خلاله استعراض خطط التعامل مع أزمة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الخميس، في الاجتماع التي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكل اتحاد، ومناقشة التطورات الأخيرة للعبة.

وأكد المسحل أن الاجتماع جسّد حرص الاتحاد الدولي على متابعة النشاطات الكروية في العالم بشكل مباشر والعمل على مساندة الجهود لعودة الحياة للملاعب الكروية في ظل أزمة فيروس كورونا.

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