أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (24) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات دمرت ( 16) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 70) عنصراً إرهابياً.
"التحالف": تدمير 16 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب وخسائر بشرية تجاوزت 70 عنصراً إرهابياً
تنفيذ 24 عملية استهداف خلال الساعات الـ 24 الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (24) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات دمرت ( 16) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 70) عنصراً إرهابياً.
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"التحالف": تدمير 16 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب وخسائر بشرية تجاوزت 70 عنصراً إرهابياًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-28
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (24) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
04:17 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:17 AM
"التحالف": تدمير 16 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب وخسائر بشرية تجاوزت 70 عنصراً إرهابياً
تنفيذ 24 عملية استهداف خلال الساعات الـ 24 الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (24) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات دمرت ( 16) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 70) عنصراً إرهابياً.
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